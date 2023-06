Samsung: FUORITUTTO Amazon, 5 occasioni a partire da 9,99€ (fino a -75%)

Su Amazon, i migliori prodotti Samsung sono in sconto a prezzi sbalorditivi. Un vero e proprio fuoritutto, che ti garantisce un risparmio fino al 75%: approfittane adesso e completa i tuoi ordini per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma la disponibilità è super limitata. Dai un’occhiata alle 5 occasioni imperdibili, che abbiamo accuratamente selezionato.

Il primo prodotto è questa potentissima memoria per smartphone e altri dispositivi di elettronica. La microSDXC Evo Plus è velocissima in lettura e scrittura, oltre ad essere super affidabile. Ben 64GB di storage a disposizione Prendila a 9,99€ invece di 40€ (sconto 75%).

I Galaxy Buds Live non hanno bisogno di presentazione. Si tratta di auricolari true wireless unici nel loro genere, grazie al design iconico “a fagiolo”. Indossali comodamente per ore e dimentica di averli. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, le conversazioni telefoniche saranno super limpide. Eccellente il suono e spettacolare l’autonomia energetica. Prendili a 69€ invece di 169€ (sconto 57%).

Questo eccezionale monitor IPS da 22″, con risoluzione FHD, sarà perfetto per il tuo PC desktop. Super sottile e con bordi risicati, offre eccellente esperienza di visione. Perfetto per lavoro, svago e gioco: elevatissima la qualità. Prendilo a 99,90€ invece di 209€.

Per finire, lo spettacolare Galaxy Tab A7 Lite, un tablet perfetto per l’utilizzo quotidiano in mobilità. Sfruttane il potenziale, e l’ampio display, per lavorare, studiare o divertirti. A disposizione hai il meglio dell’esperienza Android, sapientemente ottimizzata per l’utilizzo su dispositivi mobili. Lo schermo da 8,7″ è ampio, ma non troppo: proprio per questo il dispositivo risulta super versatile e sarà facile averlo sempre con sé, senza eccessivi ingombri. Prendilo a 109,99€ invece di 269,90€.

Galaxy Watch 4, in edizione Bluetooth con cassa da 40 mm, a questo prezzo ha bisogno solo di una cosa: essere portato a casa. Un wearable sensazionale con a bordo il sistema operativo Wear OS, adeguatamente personalizzato per un utilizzo semplice, efficace e intuitivo. GPS integrato e una marea di funzionalità legate alla salute. Uno smartwatch super premium, a meno della metà del prezzo. Prendilo a 129€ invece di 269€.

Visto che spettacolari promozioni Samsung ci sono su Amazon in questo momento? Approfitta delle offerte fuoritutto e risparmia fino al 75%. Scegli i tuoi prodotti preferiti e completa i tuoi ordini, puoi godere di spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.