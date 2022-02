Samsung è incontenibile: quattro nuovi smartphone avvistati online

Ora che Samsung ha annunciato ufficialmente la sua serie Galaxy S22, è tempo di concentrarsi su smartphone più economici: tra questi abbiamo Galaxy A33 5G, Galaxy A23, Galaxy M23 5G ed un insolito Galaxy A22e 5G.

Samsung a briglia sciolta: nuovi smartphone economici in arrivo

Nei prossimi mesi l'azienda dovrebbe lanciare numerosi dispositivi, ognuno di questi destinati a specifiche fasce di mercato. Galaxy A53 e Galaxy A73 5G, di cui vi abbiamo più volte parlato, ma anche quattro smartphone base di gamma elencati online in tempi più recenti:

L'elenco non rivela molto su questi telefoni, ma conferma i rispettivi numeri di modello. SM-A235F per il Samsung Galaxy A23, SM-M236B per il Galaxy M23 5G, SM-A336B per il Galaxy A33 5G e, infine, SC-56B per il Galaxy A22e 5G.

È interessante notare come, nella circostanza, vengano chiamati in causa diversi smartphone 5G, ad eccezione dell'A23 che resta fermo al 4G. Questo però non esclude che tale modello possa arrivare in specifici mercati anche in versione 5G, non mancando un precedente Samsung Galaxy A22 5G.