Samsung è il King delle TV a livello mondiale, ancora una volta

Samsung non smette di dominare il mercato globale delle TV, confermandosi per il diciannovesimo anno consecutivo come il marchio leader nel settore.

Secondo un’analisi pubblicata da Counterpoint Research, Samsung, nel quarto trimestre del 2024, ha coperto il 16% delle spedizioni globali di televisori, mantenendo il primato tra tutti i produttori. TCL segue al secondo posto con una quota del 14%, mentre HiSense si posiziona terza con il 12%. Completano la top five LG e Xiaomi, rispettivamente con il 10% e il 5%.

Samsung non si schioda dal trono nel mercato delle TV

Nonostante il predominio generale, Samsung ha subito una flessione nel segmento dei televisori premium. Se nel quarto trimestre del 2023 deteneva il 41% del mercato di fascia alta, ora la sua quota è scesa al 29%, perdendo dodici punti percentuali in un anno. Questo calo è dovuto alla crescente competizione di TCL e HiSense, che stanno guadagnando terreno nel settore dei televisori avanzati. Tuttavia, nonostante il trend in ribasso, Samsung mantiene la leadership nel comparto high-end.

Al CES 2025, l’azienda ha poi svelato una nuova gamma di televisori, tra cui i modelli QD-OLED, Neo QLED, QLED e la serie The Frame. Tra le innovazioni spicca un avanzato rivestimento anti-riflesso che riduce i riflessi mantenendo la profondità dei neri e una qualità eccellente dell’immagine. Inoltre, la società ha introdotto numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sotto il marchio Samsung Vision AI, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Grazie a queste novità, Samsung punta a consolidare la sua supremazia ed a recuperare terreno nel mercato premium, confermandosi un punto di riferimento nell’industria televisiva globale.