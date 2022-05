Samsung Galaxy Watch 5 Ultra è stato quasi del tutto confermato

I nomi in codice per i prossimi smartwatch dell’azienda sudcoreana, vale a dire Samsung Galaxy Watch 5, sono trapelati negli scorsi giorni e confermerebbero un sensibile cambiamento nella composizione della gamma. Il modello Samsung Galaxy Watch 5 Pro sarebbe in lavorazione ma, secondo quanto si apprende dal sito SamMobile, il nome commerciale dell’unità potrebbe includere la dicitura “Ultra”.

Samsung Galaxy Watch 5: cosa sappiamo al momento

I nomi in codice, scoperti inizialmente dai colleghi di GalaxyClub, sono precisamente Heart-S, Heart-L e Heart-Pro. Nel dettaglio, partendo dal primo dei tre che abbiamo appena indicato, Heart-S sarebbe direttamente collegato alla versione più compatta della prossima gamma di Samsung Galaxy Watch 5 (40-42 mm): è associato al numero di modello “SM-R90x”.

Il nome in codice Heart-L dovrebbe invece riferirsi al modello più grande del Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm o 46 mm). Quest’ultimo risulta associato al numero di modello “SM-R91x“. Infine, il nome in codice Heart-Pro corrisponderebbe al numero di modello “SM-R92x” ed al Galaxy Watch 5 Pro che, tuttavia, potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Watch 5 Ultra (disponibile in unica taglia).

Tutte le unità di cui abbiamo finora parlato dovrebbero vantare a bordo la presenza di una batteria con capacità superiore rispetto a quelle montate sui modelli della precedente generazione degli smartwatch Samsung. La versione base, ad esempio, potrebbe essere alimentata da un modulo con capacità di 276 mAh: si pensi che sul Galaxy Watch 4 da 40 mm è presente una batteria da 247 mAh.

