Tre anni fa, si ipotizzava che Huawei sarebbe diventata l’azienda produttrice di smartphone leader al mondo. La compagnia spediva una quantità enorme di telefoni ogni anno e in tutti i segmenti di prezzo; senza troppi giri di parole, era uno dei marchi di telefonia di maggior successo. Tuttavia, tutto è andato a picco dal maggio 2019. Il governo degli Stati Uniti ha deciso di aggiungere la società all’elenco delle aziende presenti nella Black List per presunti problemi di sicurezza. Il divieto ha impedito alla società di accedere a soluzioni hardware o software che avessero a che fare con gli Stati Uniti. Dal canto suo, il marchio cinese ha fatto appello per diversi mesi ed è riuscita a superare alcune sfide. Tuttavia, la situazione si è aggravata nel settembre del mese scorso quando il marchio ha perso l’accesso alla fornitura di chip a 5 nm da parte di TSMC.

Huawei concederà in licenza la tecnologia 5G a Samsung e Apple

Ora, Huawei si sta concentrando nel segmento di punta e sta terminando le scorte di chip Kirin 9000. La prossima serie di punta di Huawei P50 arriverà probabilmente in quantità limitata a causa della carenza di CPU HiSilicon. Poiché il futuro della compagnia è alquanto incerto nel settore della telefonia mobile, il marchio sembra essere alla ricerca di modi alternativi per trarne profitto.

Mentre l’OEM cinese si è fatto un nome altisonante grazie ai suoi smartphone competitivi, l’azienda è stata la società tecnologica più ricca della Cina, nonché il più grande produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni.

Il divieto statunitense ha sicuramente impedito all’azienda di crescere nel segmento degli smartphone, tuttavia, la sua ricerca e innovazione nel settore delle telecomunicazioni detiene ancora il timone. Ora, nel tentativo di creare un flusso di reddito alternativo, Huawei inizierà a concedere in licenza la sua tecnologia 5G : questo cambierà il modo in cui l’azienda tratta con altri OEM come Apple e Samsung.

Secondo un recente rapporto di Bloomberg, il Chief Legal Officer di Huawei Song Liuping ha annunciato che la società prevede di negoziare tariffe di cross-licensing per i suoi brevetti 5G con Apple e Samsung. Il gigante cinese prevede un pagamento tra $ 1,2 miliardi e $ 1,3 miliardi sotto forma di commissioni di licenza tra il 2019 e il 2021.

Nel tentativo di rimanere attraente, la compagnia cinese promette di addebitare tariffe di licenza inferiori rispetto ai suoi concorrenti nelle apparecchiature di telecomunicazione. Alcune aziende importanti che competono con Huawei sono Nokia, Qualcomm ed Ericsson.

Jason Ding, che guida il dipartimento della proprietà intellettuale di Huawei, ha riferito a Bloomberg che la compagnia intende limitare le royalty a $ 2,50 per smartphone. È solo una piccola percentuale rispetto alla tariffa di $ 7,50 che Qualcomm addebita attualmente ad Apple. Oltre agli smartphone, questi brevetti saranno sfruttati anche per dispositivi connessi e innovazioni future (case intelligenti, auto autonome e altre apparecchiature robotiche AI).

Huawei

Smartphone