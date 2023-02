Samsung distribuirà ben sei device pieghevoli nel 2024

In queste ore apprendiamo che Samsung lancerà tanti nuovi smartphone pieghevoli nel 2024. Il prossimo anno infatti, l’azienda sembra che presenterà ben sei foldable e, fra le altre cose, eliminerà la versione Plus dalla line-up Galaxy S24.

I dispositivi pieghevoli sono nell’aria da diverso tempo oramai e diventano sempre più mainstream. In questo periodo moltissimi brand stanno lanciando le loro iterazioni foldable e Flip-phone ma presto assisteremo ad una vera e propria ondata da parte di quasi tutti i marchi. Nello specifico, Samsung, l’azienda leader del settore, è intenzionata ad espandere il suo portafoglio di prodotti realizzando soluzioni inedite con pannelli pieghevoli. Scopriamo di più.

Samsung: ci sarà un’ondata di foldable nel 2024

Stando a quanto riferisce l’utente TGcloudS su Twitter, sembra che la compagnia di Cupertino abbia intenzione di apportare nuove modifiche significative al proprio listino. Si dice che nel 2024 lancerà ben sei foldable: Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra e perfino un Galaxy Z Tab. All’interno non mancheranno le Gen 6 del Fold e Flip.

What i know so far, new high ends

•Z Flex

•Z Fold Ultra

•Z Flip Ultra

•Z Tab Future fold

Z Ultra = 4k, samsung

Z = qhd, boe Flip

2k, samsung

fhd, boe Z Flex, tri fold

Z Tab, foldable tablet New mid end

Galaxy K series Removal of S+

New Premium S Better info on 2024+ — RGcloudS (@RGcloudS) February 21, 2023

La fonte in questione dichiara che i device con la nomenclatura “Z Ultra” presenteranno un pannello 4K, mentre gli altri avranno un classico QHD realizzato da BOE. Solo il Flip phone si manterrà su un FullHD con BOE.

Curiosamente, Galaxy Z Flex sarà il pieghevole su tre lati, un device dal form factor stranissimo ma molto particolare. Non di meno, arriverà anche il Galaxy Z Tab con pannello che si piega su più fronti.

Ovviamente si tratta di rumors non ufficiali; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale” e a restare connessi per non perdervi le prossime uscite.

