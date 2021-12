Samsung blocca la produzione di chip in Cina: che succede?

L'unico impianto di produzione di chip di Samsung in Cina riduce la produzione a causa del lockdown locale. Cosa sta succedendo?

Samsung: un nuovo mini-lockdown blocca la fabbrica cinese

Un rigoroso blocco messo in atto a Xian per contenere i contagi da CoVid-19 alla luce della variante Omicron ha portato Samsung Electronics a ridurre la produzione di chip nella regione. La società, attraverso un comunicato stampa, ha affermato di aver “deciso di adeguare temporaneamente le operazioni” presso la sua fabbrica di chip in città.

Il comunicato stampa ha inoltre affermato che la decisione è stata presa “per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e partner, che rimane la priorità assoluta per la compagnia. Saranno inoltre prese le misure necessarie per garantire che i consumatori non siano interessati, compreso lo sfruttamento della rete di produzione globale di Samsung“.

In precedenza, il 22 dicembre, le autorità cinesi avevano imposto un blocco a Xian, provocando una risposta di emergenza da parte di Samsung che ha spostato tutto il personale disponibile sulla linea di produzione per continuare a funzionare alla massima capacità:.

“A causa del blocco, ci sono difficoltà negli spostamenti e nella logistica dei dipendenti, quindi era inevitabile adeguare le operazioni. Quando il blocco verrà revocato, le operazioni saranno normalizzate“, ha detto un funzionario dell'azienda al Korea Herald.

La fabbrica di Xian è l'unica fabbrica di chip di memoria all'estero di Samsung ed è operativa dal 2014. Circa il 40% dei chip NAND flash dell'azienda proviene da essa.

Nel frattempo, il sito per la produzione di batterie per veicoli elettrici di Samsung SDI in Cina sembra non essere interessato dal blocco, con un funzionario dell'azienda che afferma che lo stabile è attualmente nella fase delle “normali operazioni“.