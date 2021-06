Secondo quanto comunicato dall'azienda, Samsung avrebbe appena fatto partire la produzione del sensore di immagine JN1 da 0,64 pixel, ovvero il più piccolo del settore.

Samsung JN1: cosa sappiamo?

Di fatto, l'OEM sudcoreano ha annunciato di aver avviato la produzione in serie del primo sensore di immagine da 0,64 micrometri (μm) pixel del settore: stiamo parlando del nuovissimo ISOCELL JN1. Il sensore da 50 megapixel è dotato delle ultime tecnologie come Enhanced ISOCELL 2.0, Smart-ISO e Double Super PDAF.

La società afferma che il Samsung JN1, che utilizza la tecnologia ISOCELL 2.0, può migliorare la sensibilità alla luce di circa il 16%. Con tutte le tecnologie incorporate in un piccolo formato ottico da 1/2,76 pollici, è pubblicizzato come il sensore di immagine più versatile mai prodotto dal gigante sudcoreano.

Il JN1 è anche compatibile con i prodotti esistenti da 1/2,8 pollici, consentendo di utilizzare il sensore per fotocamere frontali, per le ultra-wide o sulle lenti tele, oltre alle classiche opzioni standard per fotocamere wide. Può anche ridurre l'altezza del modulo della fotocamera di circa il 10%, riducendo al minimo il rigonfiamento della fotocamera per design più sottili e snelli.

Per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, utilizza la tecnologia di binning dei pixel quattro a uno di Samsung, Tetrapixel, che unisce quattro pixel adiacenti da 0,64 μm in un unico grande pixel da 1,28 μm al fine di quadruplicare la sensibilità alla luce per foto più luminose.

C'è anche la Smart-ISO che cambia il guadagno di conversione in base al livello di illuminazione dell'ambiente. Smart-ISO utilizza la modalità Low ISO in ambienti luminosi per conservare i dettagli nelle alte luci e High ISO in ambienti scarsamente illuminati per ridurre il rumore di lettura e generare eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sensore è inoltre dotato di Double Super PD migliorato che presenta una densità di pixel doppia (1/16) utilizzata per il rilevamento di fase rispetto a Super PD (1/32), consentendo le stesse prestazioni di messa a fuoco automatica anche in ambienti con circa il 60% in meno di illuminazione.

Supporta la registrazione video con risoluzione fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo (fps) o Full HD a 240 fps. Samsung afferma che il sensore di immagine JN1 da 50 megapixel è attualmente in produzione di massa e verrà presto utilizzato sui futuri smartphone del brand.

Samsung

Elettronica