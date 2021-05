Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che Samsung presenterà S-Foldable, un pannello di visualizzazione suddiviso in più sezioni, al SID 2021.

Samsung: il nuovo pannello per un foldable RIVOLUZIONARIO

Samsung Display e LG Display, due dei più grandi produttori di schermi al mondo, hanno annunciato che presenteranno le loro ultime innovazioni alla Society for Information Display (SID) 2021, la principale fiera mondiale per i pannelli che si terrà praticamente la prossima settimana.

Gli innovativi pannelli display che le aziende annunceranno la prossima settimana potrebbero aprire la strada alla prossima generazione di smartphone pieghevoli. Le aziende hanno affermato che riveleranno S-Foldable, uno schermo di visualizzazione multiplo.

Samsung Display, leader nella categoria, annuncerà un display da 7,2 pollici che supporta i modelli multi-piega. Con ciò, il dispositivo potrebbe essere utilizzato come uno smartphone quando è piegato e come un tablet quando è aperto.

Il display, attualmente chiamato “S-Foldable“, dovrebbe essere utilizzato nel prossimo smartphone di punta dell'azienda. La società ha depositato il nome del marchio presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio coreano per la proprietà intellettuale (KIPO) il mese scorso.

Inoltre, il gigante sudcoreano dovrebbe anche mostrare un pannello pieghevole da 17 pollici con proporzioni 4: 3. Sta seguendo il concetto di “Carry Small, See Big“, facendo in modo che il dispositivo funzioni come un tablet quando è piegato e che sia simile simile ad un computer quando è aperto.

D'altra parte, LG Display si sta anche preparando a mostrare un pannello TV OLED da 83 pollici con una maggiore efficacia luminosa. Mostrerà anche un OLED con audio cinematografico pieghevole da 48 pollici in grado di vibrare e creare suoni senza l'ausilio degli speaker.

Oltre a ciò, l'OEM sudcoreano dovrebbe anche mostrare i suoi pannelli di visualizzazione arrotolabili e trasparenti durante l'evento, insieme ai prodotti di visualizzazione in plastica per il settore automotive. Inoltre, Samsung presenterà la tecnologia della fotocamera sotto il pannello e un display scorrevole che gli utenti potranno estendere lateralmente. Tante novità in arrivo, quindi: restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati.

