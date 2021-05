Sarà Samsung ad accompagnare la nazionale italiana di Calcio durante i prossimi campionati europei. Da oggi, infatti, Samsung Electronics Italia è Official Sponsor della FIGC e saranno dunque le fotocamere dei Galaxy a ritrarre da vicino le vicissitudini di una formazione che si appresta alla competizione con non poche ambizioni.

Samsung sponsor della FIGC

Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Samsung tra i partner delle Nazionali italiane di calcio perché insieme potremo sviluppare nuove soluzioni per rendere il nostro sport e la sua fruizione uno spettacolo ancor più emozionante. La Federazione è impegnata nel campo dell’innovazione e, dopo aver sposato il progetto giovani in maglia azzurra, sta accelerando sulle riforme per rendere il nostro sistema sempre più moderno e sostenibile. Vogliamo consolidare e ricambiare il ritrovato affetto di milioni di tifosi verso le Nazionali con sempre nuove iniziative ed opportunità Gabriele Gravina, Presidente della FIGC

Saranno varie le iniziative a corollario di questa partnership: la collaborazione si estenderà fino al 30 gennaio 2022, ma vedrà il suo culmine fin dai prossimi mesi, quando i convocati di mister Roberto Mancini. L'esordio della nazionale è prevista l'11 giugno prossimo, a Roma, in occasione dell'esordio che vedrà l'Italia contrapposta alla Turchia di Şenol Güneş.

La partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha per noi un grande valore nel rilanciare e sostenere la passione e l’innovazione nel mondo dello sport, di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, che in un periodo complesso come quello attuale assumono una rilevanza ancora più significativa per le persone. Vogliamo amplificare le passioni e rendere accessibili a tutti i tifosi azzurri e agli appassionati di calcio i momenti magici di queste attesissime competizioni, creando una relazione personale e unica tra brand e consumatori grazie alla nostra innovazione e ai nostri prodotti di ultima generazione che sono in grado di trasformare completamente l’esperienza quotidiana di ognuno di noi. Alex Lim, Presidente di Samsung Electronics Italia

La prima iniziativa è già prossima alla partenza: a partire dal 17 maggio e fino all'11 luglio sarà attivo il concorso a premi “Squadra si nasce, Fortunati si diventa“: chiunque acquisterà dal shop online di Samsung potrà partecipare all'estrazione di premi quali Galaxy S20FE e Smartwatch Watch Active 2, i TV Series 9 Crystal UHD 4K 55”, gli Air Purifier Cube e gli Smart Monitor M7. Magliette e palloni della nazionale saranno invece offerti in premio a quanti acquisteranno in queste settimane prodotti Samsung e li registreranno sull'apposito portale.

Chi acquista uno smart monitor M7 ( 469 369 euro) o M5 ( 329 249 euro) entro il 30 giugno, invece, riceverà rispettivamente un rimborso da 80 o 40 euro ed abbassandone dunque ulteriormente il prezzo anche rispetto allo sconto attuale: un'occasione niente male, da cogliere al volo come quei palloni in area, spalle alla porta, che non attendono altro che una rovesciata da lasciare alla storia.

