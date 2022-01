Samsung al 50% di sconto: Il vero FUORI TUTTO Unieuro è iniziato:

Oggi è partito il vero FUORI TUTTO Unieuro, il “paese dei balocchi” per chi ama la migliore tecnologia. Tantissimi prodotti Samsung, tra cui anche molti smartphone, sono scontati fino al 50%! Come questi eccezionali Samsung Galaxy Buds Live che acquisti a soli 79,99 euro, invece di 169,99 euro. L'occasione giusta per aggiudicarti gli auricolari progettati in una forma iconica dal design ergonomico senza cuscinetti In-Ear. Particolarmente utili quando guidiamo l'auto o dobbiamo comunque prestare attenzione all'ambiente circostante, perché non occludono il canale uditivo. Una volta indossati, non ti sembrerà nemmeno di averli per tutta la giornata.

I migliori smartphone Samsung a prezzi da urlo con il FUORI TUTTO Unieuro

Grazie al vero FUORI TUTTO di Unieuro, puoi acquistare uno dei migliori smartphone Samsung di sempre a un prezzo davvero vantaggioso. Un'occasione unica che ti permette di scegliere il modello che più si adatta alle tue esigenze. Vediamo quelli che sono disponibili in promozione, ma attenzione perché le scorte sono limitatissime.

Iniziamo con l'eccezionale Samsung Galaxy S20 FE 4G, tuo a soli 379,90 euro, invece di 499 euro. Un modello davvero impeccabile per tecnologia e potenza. Ancora attualissimo ti offre la potenza generata dal processore Qualcomm Snapdragon 865 e dai suoi 6GB di RAM.

Puoi mettere nel carrello anche questo fantastico Samsung Galaxy S21+ 5G a soli 799,90 euro, invece di 1.129 euro. Uno sconto pazzesco per il top di gamma del colosso sudcoreano. 256GB di spazio di archiviazione, display da 6.7″ Dynamic AMOLED 2X e 8GB RAM con processore Samsung Exynos. Ovviamente tecnologia 5G che ti garantisce la massima velocità in navigazione e trasferimento dati.

Se invece vuoi stupire tutti i tuoi amici, ecco l'incredibile smartphone pieghevole: il Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Mettilo nel carrello ora a soli 749 euro, invece di 1.099 euro! 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione per un top di gamma da urlo.

E per finire, abbinata vincente per questi smartphone, o occasione golosa per il tuo acquisto di inizio anno, il Samsung Galaxy Watch4 Classic è tuo a soli 329,90 euro, invece di 399,90 euro. Si tratta di uno smartwatch incredibile ricco di tantissime funzioni utili che ti cambieranno la vita e l'interazione con i tuoi dispositivi.