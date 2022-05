Le sale LAN non saranno chiuse: la precisazione dell'ADM

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato una nota stampa con cui ha chiarito quanto accaduto nello scorso fine settimana circa la chiusura di alcune note sale LAN ed eSport.

L’argomento ha subito scatenato il panico da parte degli appassionati di videogiochi, temendo che le operazioni di controllo avrebbero avuto effetti anche sulle sale LAN di tutta Italia. L’Agenzia precisa però che l’attività, scaturita a seguito di un esposto, ha interessato esclusivamente 4 esercizi commerciali.

Le sale LAN non sono a rischio: il chiarimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Come si legge in uno stralcio del comunicato stampa, l’Agenzia precisa che:

“L’attività ha interessato esclusivamente, 4 esercizi

commerciali all’interno dei quali, a titolo oneroso, venivano messe a disposizione del pubblico apparecchiature da intrattenimento tra cui rientrano anche i c.d. videogiochi. Giova evidenziare che le notizie diffuse in merito alla chiusura di tutte le sale Local Area Network (LAN) del territorio nazionale sono totalmente destituite di ogni fondamento.”

Vengono così smentite le prime ipotesi che parlavano di un’operazione che avrebbe riguardato le sale LAN di tutto il territorio nazionale.

“A dimostrazione della mancata veridicità delle notizie diffuse da alcuni destinatari dei provvedimenti, in uno dei 4 casi sottoposti a controllo, l’operatore commerciale ha esibito e messo a disposizione degli ispettori, la documentazione amministrativa attualmente riconosciuta corretta per l’esercizio dell’attività di gioco nella sala LAN. Ciò ha permesso alla Direzione Giochi, di riconoscere la legittimità dell’attività posta in essere dal soggetto privato e, pertanto, di concludere l’ispezione amministrativa senza alcun rilievo né contabile né amministrativo.“

In soldoni, l’attività regolare delle sale LAN non è da considerarsi a rischio, così come l’organizzazione di eventi aperti al pubblico particolarmente amati dagli appassionati come la Games Week e il Lucca Comics and Games.

Le sale LAN chiedono un incontro per fare chiarezza dal punto di vista normativo

Nel frattempo, una nota stampa congiunta pubblicata da un’importante rappresentanza di titolari di eSports Center, sale LAN, Simulation Center, VR Center e affini chiede un confronto con le istituzioni pubbliche al fine di trovare una soluzione normativa o interpretativa alla lacuna legisltiva in merito.

“L’intento di questo gruppo di aziende è quello di cercare un confronto con le istituzioni pubbliche per trovare una soluzione normativa o interpretativa alla lacuna legislativa sulla questione, per evitare la problematica estensione di interpretazione e applicazione di norme datate a nuove tecnologie e moderni usi e costumi. La volontà è quella di creare un nucleo che rappresenti tutte le aziende di questo settore per proporre un confronto aperto con ADM, MISE e le altre istituzioni collegate rispetto alle caratteristiche del mondo degli eSports e più in generale all’intrattenimento digitale, discutendo delle enormi potenzialità di questo settore che i governi di altri Paesi europei stanno incentivando con leggi e riforme.“

L’invito ufficiale è stato firmato da: