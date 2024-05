SALDI PLAYSTATION: i migliori giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro su Amazon

Campagna di sconti PlayStation partita anche su Amazon, come di consueto accade tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, nell’ambito dell’iniziativa Days of Play. Con questo articolo ti segnaliamo i migliori giochi per PS4 che puoi acquistare a meno di 10 euro: parliamo di grandi capolavori e titoli divertentissimi, che ti terranno compagnia per la tua estate. Perfetto soprattutto se dovessi ancora recuperare qualcosa.

The Last of Us Remastered a 9,90 euro invece di 20,99

God of War III Remastered a 9,90 euro invece di 20,99

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,90 euro invece di 20,99

Destroy All Humans! a 9,98 euro

Ratchet and Clank a 9,90 euro invece di 20,99

LEGO Marvel Avengers a 9,90 euro

Bloodborne a 9,90 euro invece di 20,99

God of War a 9,90 euro invece di 20,99

Uncharted Collection (3 giochi in 1) a 9,90 euro invece di 20,99

Non possiamo che augurarti un buon divertimento.