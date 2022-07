Saldi estivi sui programmi IObit (-82%) e rendi il tuo PC più veloce

Arriva una occasione irripetibile per portarsi a casa una serie di prodotti IObit. Questi programmi sono pensati per risolvere qualsiasi problema del tuo dispositivo, includendo anche VPN e software progettati per proteggerti dagli attacchi esterni. Collegati alla pagina ufficiale degli sconti estivi, dove potrai scoprire una gamma di prodotti a prezzi veramente eccezionali.

IObit e risolvi i problemi del tuo PC con l’82% di sconto

Questi sono solo alcuni degli esempi a cui puoi accedere con sconti fino all’82%:

iTop VPN Pro per 2 anni e 5 dispositivi – 62,99€ 279,99€

Advanced SystemCare 15 Pro per 1 anno e 3 PC – 21,99€ 49,99€

Advanced SystemCare Ultimate 15 Pro per 1 anno e 3 PC – 29,99€ 59,99€

Driver Booster 9 Pro per 1 anno e 3 PC – 26,99€ 74,85€

IObit Uninstaller 11 Pro per 1 anno e 3 PC – 19,99€ 39,99€

IObit Malware Fighter 9 Pro per 1 anno e 1 PC – 21,99€ 39,95€

IObit Software Updater 4 Pro per 1 anno e 3 PC – 14,99€ 39,99€

Smart Defrag 8 Pro per 1 anno e 3 PC – 19,99€ 39,99€

Start Menu 8 Pro per 1 anno e 3 PC – 7,99€ 22,95€

Protected Folder per 1 anno e 1 PC – 21,99€ 39,95€

AMC Security per 1 anno e più dispositivi – 9,99€ 19,99€

Per selezionare il prodotto che ti interessa, ti basta aprire la pagina ufficiale degli sconti estivi e cliccare su “Acquista ora”. Il pagamento è sicuro e tracciato tramite carta di credito, debito o PayPal. Quando vuoi puoi usufruire di una garanzia di rimborso completo entro i primi 60 giorni dall’acquisto.

E non finisce qui, perché acquistando il bundle che include Advanced SystemCare 15 Pro e Driver Booster 9 Pro ricevi in REGALO IoBit Uninstaller 11 Pro e Smart Defrag 8 Pro. Al prezzo di soli 29,99€ avrai un pacchetto dal valore commerciale di 184,82€. Approfittane subito prima che finisca!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.