Saldi di giugno di GeekMall al via: sconti SHOCK e spettacolari PREMI in palio

A partire dal 5 giugno, su Geekmall sono iniziati i super saldi di giugno: non solo straordinarie occasioni sui tuoi prodotti preferiti, ma anche codici sconto speciali e possibilità di vincere ghiotti premi. Addirittura, i più fortunati potranno portare a casa lo spettacolare monopattino elettrico Kukirin G2 Max, ma non solo: in palio anche una bici elettrica Eleglide M1.

Pronto a scoprire le eccezionali promozioni di questo straordinario evento? Allora segna i codici sconto seguenti e poi guarda l’intera vetrina:

5ZD94NFR2: sconto del 5% su qualsiasi centrale elettrica portatile

4BFLW1VD5: sconto del 4% su bici elettriche e monopattini

S7NZKCP5: sconto di 30€ su acquisti superiori a 500€

HKG4UNM2: sconto di 10€ su acquisti superiori a 150€

69VMVAYI: 5€ su acquisti superiori a 20€

Applica questi codici all’intero catalogo di prodotti in offerta e spunta un prezzo ancora più basso. Ricorda, le spedizioni sono veloci e gratuite (per ordini superiori a 100€) direttamente da magazzino europeo. Scegliendo di pagare con PayPal, puoi dilazionare in 3 comode rate mensili a tasso zero. C’è tempo solo fino all’11 giugno per approfittarne.

Super saldi di giugno GeekMall: tanti premi in palio

Per la prima volta, lo store ha deciso di organizzare uno speciale concorso a premi per i suoi clienti. Tante le opportunità di vincita, i più fortunati potranno portare a casa addirittura un monopattino elettrico KUKIRIN G2 MAX oppure una bicicletta elettrica ELEGLIDE M1. Vuoi sapere come participare? Ecco, è semplicissimo:

registrati e loggati (o semplicemente effettua il login se sei già registrato);

tenta la fortuna: a disposizione hai 1 tentativo al giorno, ma – se hai già fatto degli ordini – ne hai addirittura 3!

Inoltre, ci sono anche alcuni azioni che i clienti possono compiere per aumentare le chance di vincere premi:

Iscriviti alla newsletter di Geekmall per avere una possibilità ulteriore;

condividi sul tuo profilo social la promo “Lucky Draw” (ovvero proprio la ruota della fortuna!) per ottenere un’altra possibilità (per un massimo di 3 possibilità al giorno);

Effettua un ordine durante le promozioni del momento per ottenere 3 possibilità in più.

Promo di giugno GeekMall: gli imperdibili

Fra le tantissime occasioni presenti, ce ne sono alcune che risultano assolutamente imperdibili. Dai subito un’occhiata alla nostra selezione!

Il primo prodotto è il monopattino elettrico KUKIRIN G2 MAX. Un prodotto perfetto per spostarsi in città senza perdere l’auto. Dalla sua:

ottima batteria a litio;

motore da 1000W ;

; display intelligente: un vero e proprio computer di bordo;

sedile in pelle, rimovibile all’occorrenza;

eccellente sistema di ammortizzatori.

Prendilo in sconto a 769€ invece di 999€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “MMJUZI6D”.

Il secondo prodotto imperdibile è ELEGLIDE M1. Una bicicletta elettrica spettacolare, che fa affidamento su un eccezionale motore da 250W, ampia batteria, ottimo sistema di frenatura, cambio Shimano a 21 rapporti e ben 3 modalità di guida (e 5 velocità). Non manca un efficace sistema di ammortizzatori idraulici anteriori per garantire il massimo del confort su qualsiasi tipo di percorso. Adesso puoi portarla a casa a 584,99€ invece di 749,99€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “2CDGTMEP”.





Per finire, lo spettacolare Kugoo Kirin M4 Pro. Molto più di un semplice monopattino elettrico. Questo eccellente mezzo di trasporto Green fa affidamento su un potente motore da 500W, pneumatici da 10″ e doppio sistema per ammortizzare gli urti. Sicuro da guidare, oltre al doppio freno a disco vanta anche un sistema di luci LED anteriori e posteriori. Per finire, è pieghevole: diventa compatto e puoi tenerlo in casa con il minimo ingombro. Prendilo a 539€ invece di 699€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “S7NZKCP5”.

Approfitta adesso dei super saldi di giugno

Quelle che ti ho raccontato sono solo alcune delle assurde opportunità che puoi trovare adesso sul celeberrimo e-commerce. Prezzi straordinari e sconti mozzafiato, ma solo per pochissimo!

Non c’è tempo da perdere, i super saldi di giugno di GeekMall dureranno solo pochi giorni, ma il rischio è addirittura che le scorte finiscano prima! Dai un’occhiata all’immensa vetrina promozionale e scegli i tuoi prodotti preferiti. Se l’ordine supera i 100€, lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, puoi scegliere di pagare in 3 rate a tasso zero sfruttando PayPal come metodo di pagamento.

Ricorda: più ordini, più risparmi e più possibilità di partecipare alla lotteria hai! Con premi spettacolari – come Kukirin G2 Max ed Eleglide M1 – è un peccato non provare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.