Sai che bastano appena 84€ per uno smartphone Android nuovo di zecca?

Se stai cercando uno smartphone Android economico ma allo stesso tempo efficiente e completo, Alcatel 1B è la scelta giusta per te. Questo telefono è progettato per offrire tutto ciò di cui hai bisogno per svolgere le tue attività quotidiane: chiamate, messaggi, navigazione su internet, foto, video, riproduzione musicale e molto altro. Un aspetto particolarmente vantaggioso dell’Alcatel 1B è la sua batteria a lunga durata, che ti permette di utilizzare il telefono per ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Su Amazon è disponibile un’offerta da non perdere: ordina subito lo smartphone Alcatel 1B a soli 84 euro, con uno sconto last minute del 19% rispetto al prezzo originale di 104 euro. Questa è una promozione limitata, quindi ti conviene approfittarne prima che le scorte finiscano.

Prezzo disintegrato per lo smartphone Alcatel 1B

L’Alcatel 1B è ovviamente dotato del sistema operativo Android, che ti dà accesso a un’ampia gamma di applicazioni tramite il Play Store. Il display IPS da 5,5 pollici con risoluzione HD offre una buona esperienza visiva per la navigazione web e la fruizione di contenuti multimediali. Con 32 GB di memoria interna e 2 GB di RAM, avrai spazio a sufficienza per i tuoi dati e prestazioni sempre equilibrate.

La fotocamera da 8 MP consente di scattare foto di qualità, ideali per i social network. La batteria da 3000 mAh, insieme a un processore efficiente, garantisce un’ottima autonomia giornaliera. Inoltre l’Alcatel 1B supporta la funzione Dual SIM, permettendoti di gestire tutti i tuoi contatti in un unico dispositivo.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e salva nel tuo carrello lo smartphone Alcatel 1B: il prezzo è davvero imbattibile e lo riceverai a casa in pochi giorni, con consegna gratuita inclusa.