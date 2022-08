Ryanair aumenta i prezzi: come abbatterli con una VPN

Questo periodo di aumenti ha messo in difficoltà molti settori. Tra i più provati c’è quello dei trasporti a causa dei rialzi del carburante. Proprio per questo Ryanair ha deciso di porre fine all’era dei voli da 10 euro. Tuttavia, non disperare perché esiste ancora un modo per abbattere i prezzi.

Infatti, attraverso l’utilizzo di una VPN è possibile risparmiare sull’acquisto dei voli. La tecnica è molto semplice quanto astuta. Non ci vuole molto per impararla, ma occorre dedicare un po’ di tempo in fase di prenotazione dei biglietti, solo per assicurarsi l’acquisto al miglior risparmio.

Ad aver dato notizia di questa decisione è stato l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary che ha testualmente dichiarato che “l’era del biglietto da 10 euro è finita“. Non solo, ma secondo le sue parole la tariffa media della compagnia aerea aumenterà da circa 40 euro, dell’anno scorso, a circa 50 euro nei prossimi 5 anni:

Non c’è dubbio – continua O’Leary – che nella fascia più bassa del mercato, le nostre tariffe promozionali davvero convenienti, le tariffe da un euro, le tariffe da € 0,99, anche le tariffe da € 9,99, penso che non le vedrai per i prossimi anni.

Ma noi no ci lasciamo spaventare. Infatti, grazie a NordVPN, una delle migliori VPN sul mercato, potrai risparmiare parecchi soldi sull’acquisto dei biglietti aerei anche con Ryanair. Scopriamo insieme come è possibile farlo, ma prima installa questo servizio sul tuo dispositivo.

Ryanair dice addio ai voli da 10 euro: risparmia comunque con una VPN

Era nell’aria e ora quell’ipotesi si è concretizzata. Ryanair, la nota compagnia aerea low cost con sede in Irlanda, ha deciso di dire addio ai voli promozionali da 10 euro. O’Leary però non sembra preoccupato che questa decisione possa influire sulle vendite:

Pensiamo che le persone continueranno a volare frequentemente. Ma penso che le persone diventeranno molto più sensibili ai prezzi e quindi la mia visione della vita è che le persone cambieranno.

Potrebbe anche avere ragione perché noi abbiamo un asso nella manica: una buona VPN. Quindi non cambiare abitudini, ma cambia strategia di acquisto. Perciò come puoi risparmiare sull’acquisto di uno o più biglietti aerei con Ryanair e con altre compagnie? Molto semplicemente sfruttando la tecnologia di NordVPN.

In pratica, installando questo servizio sul tuo dispositivo e attivandolo correttamente, potrai selezionare un server posizionato in un Paese dove il costo della vita è molto più basso e le persone percepiscono stipendi contenuti.

Questo ti avvantaggerà perché secondo il motore di ricerca di Ryanair è come se tu stai acquistando da quel Paese, mentre in realtà ti trovi in Italia. Avrai un bel vantaggio sui prezzi dei voli e potrai così risparmiare parecchi soldi. Dovrai solo avere pazienza nel cercare il server posizionato nel Paese che ti permette un maggior risparmio.

Perciò non perdere altro tempo e installa subito NordVPN. A un prezzo conveniente avrai accesso a risparmio assicurato sui tuoi acquisti, sicurezza online grazie alla navigazione crittografata e anonima, oltre a una funzionalità che ti protegge da malware e tracker in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.