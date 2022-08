NordVPN: protezione completa e anonimato assicurato (63% sconto)

Navigare online fa rima con VPN e oggi è sempre più chiaro. Infatti, le minacce continuano ad aumentare nel Web e si fanno sempre più sofisticate. Senza alcuna protezione, svolgere qualsiasi attività nell’internet diventa un rischio. Ecco perché è indispensabile affidarsi a NordVPN.

I pericoli maggiori sono il furto di identità e dei dati di pagamento utilizzati durante gli acquisti online. Una piaga ormai diffusissima che colpisce 1 utente su 2 mentre naviga. Il secondo la scampa non perché è fortunato, ma perché ha deciso di proteggersi.

Un’ottima soluzione, non a caso, è NordVPN. Questa VPN è molto valida sotto diversi aspetti. Non solo assicura ciò che un servizio di questo tipo dovrebbe offrire, ma integra anche funzionalità molto più avanzate e sicure che aumentano la protezione dei propri dati durante la navigazione online.

Infatti, NordVPN è un vero e proprio gioiello della tecnologia lato sicurezza e privacy. Se vuoi avere il massimo della protezione devi affidarti a questa VPN che integra Threat Protection, una delle funzionalità più performanti mai viste prima. La società spiega:

Per anni, NordVPN ha offerto CyberSec agli utenti come protezione aggiuntiva. Tuttavia ora, grazie a Threat Protection, puoi compiere un passo avanti nel campo della sicurezza digitale. Questa funzionalità avanzata neutralizza le minacce informatiche prima che possano danneggiare realmente il tuo dispositivo. Threat Protection ti permette di navigare in modo sicuro, senza nessun problema. Inoltre, ti aiuta a identificare file infettati da malware, ti impedisce di visitare siti web dannosi e blocca immediatamente tracker e annunci invasivi.

Una volta abilitata dalle impostazioni dell’app NordVPN, la funzionalità Threat Protection protegge la tua navigazione anche in assenza di connessione a un server VPN.