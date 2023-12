Rugged smartphone in offerta a metà prezzo su Amazon: indistruttibile e autonomia pazzesca

Il Blackview BV4800 è uno smartphone rugged progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, con un prezzo scontato del 50%, ora disponibile a 249,99€ grazie a un coupon. Per ottenere il prezzo promozionale non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo telefono robusto è conforme allo standard di protezione MIL-STD-810H ed è progettato per essere completamente antipolvere, resistente alle cadute fino a 1.5 metri, resistente alle alte e basse temperature e impermeabile fino a 1.5 metri per 30 minuti.

Il dispositivo vanta uno schermo HD+ da 6.56 pollici con Corning Gorilla Glass 3 per una maggiore resistenza ai graffi e agli urti. La luminosità elevata di 450nit e le quattro modalità schermo diverse lo rendono adatto a varie condizioni di illuminazione, tra cui modalità notte e modalità lettura.

La batteria di grande capacità da 5180mAh offre un’esperienza di utilizzo prolungata, supportando anche la ricarica inversa in caso di emergenza. Il telefono è alimentato dal sistema operativo Android 13 e Doke OS 4.0, offrendo nuove funzionalità come “Accelerazione rapida dell’avvio della RAM” e “Deframmentazione automatica del disco”.

Con 4GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB, il BV4800 offre prestazioni superiori in multitasking e ampio spazio per archiviare foto, video e altri file. Le fotocamere da 13MP + 5MP, alimentate dagli algoritmi di ArcSoft, consentono scatti professionali, supportati da modalità come panorama, HDR, ritratto e modalità notte.

Altre caratteristiche includono il riconoscimento facciale (Face ID), Android Auto, modalità guanto, GPS con supporto a vari sistemi di posizionamento, pulsante di scelta rapida personalizzato, registrazione delle chiamate, modalità gioco, 4G dual SIM, Bluetooth 5.0, radio FM, OTG, e molto altro.

Approfitta di questa offerta per ottenere uno smartphone robusto con caratteristiche avanzate a un prezzo conveniente.

