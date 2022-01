RTX Day: torna il grande appuntamento da MediaWorld

MediaWorld e Nvidia annunciano un nuovo RTX Day per il prossimo 8 gennaio 2022, occasione in cui l'intera gamma di GPU di fascia alta RTX serie 30 sarà disponibile all'acquisto in alcuni store fisici del colosso dell'elettronica di consumo. Entrando nello specifico, questo sabato sarà possibile acquistare le GPU RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti e 3090 realizzate da ASUS, MSI e PNY.

L'RTX Day di MediaWorld ritorna l'8 gennaio

Sono sei i centri MediaWorld in cui i fortunati utenti avranno l'occasione di mettere le mani sulle schede video Nvidia di nuova generazione:

Milano : in Viale Certosa 29

: in Viale Certosa 29 Torino : in C.so Giulio Cesare 202/210

: in C.so Giulio Cesare 202/210 Padova : in Via Venezia 98

: in Via Venezia 98 Firenze : in Via S.Quirico 165, Campi Bisenzio (FI)

: in Via S.Quirico 165, Campi Bisenzio (FI) Caserta : in Località Aurno 1, Marcianise (CE)

: in Località Aurno 1, Marcianise (CE) Bari: in Via Noicattaro 2, Casamassima (BA)

Chi non è ancora riuscito a mettere le mani sulle nuove GPU che per via della crisi dei semiconduttori sono quasi introvabili sin dal day one, può sfruttare l'occasione per acquistare la propria RTX serie 30 avendo cura di compilare il form di registrazione.

La modalità tramite form è stata preferita da Nvidia “con l'intento di gestire al meglio l'afflusso di persone […] richiedendo così un pass di accesso al punto vendita desiderato. In questo modo, per coloro che si prenoteranno, sarà possibile vedere dal vivo e acquistare i prodotti preferiti in tutta sicurezza“.

Infine, nel negozio di Milano, sarà possibile toccare con mano i prodotti Nvidia grazie a un'apposita area demo con laptop e Nvidia Shield a disposizione dei clienti.