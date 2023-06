Roomba j7 disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon: risparmi 100€

Oggi Amazon propone il robot aspirapolvere Roomba j7 ad un ottimo prezzo, grazie ad un generoso sconto del 14% che ti garantisce un risparmio immediato di esattamente 100€. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. La spedizione è gratuita per tutti i clienti Amazon Prime, inoltre, come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Per farlo non dovrai fare altro che selezionare il pagamento tramite finanziamento con Cofidis oppure, se disponibile, selezionare il sistema di rateizzazione offerto direttamente da Amazon.

Il Roomba j7, un robot aspirapolvere innovativo, garantisce una pulizia impeccabile grazie alle sue caratteristiche avanzate. Dotato di un potente sistema di pulizia a 3 fasi, questo robot aspirapolvere si occupa di ogni angolo della tua casa. Con la spazzola laterale, riesce a raggiungere anche le zone vicino alle pareti e agli angoli, garantendo una pulizia completa. Gli estrattori in gomma multisuperficie sono progettati per adattarsi a diversi tipi di pavimenti, rendendo il Roomba j7 versatile e adatto a ogni ambiente. Una delle caratteristiche più interessanti del Roomba j7 è la navigazione Precision Vision, che gli consente di identificare e evitare ostacoli come i cavi di ricarica dei dispositivi e gli escrementi degli animali domestici.

Questo robot aspirapolvere si assicura di portare a termine il suo lavoro senza intoppi, garantendo un ambiente pulito e ordinato. Grazie all’app iRobot Home o ai comandi vocali, puoi facilmente controllare il Roomba j7 e richiedergli di pulire aree specifiche della tua casa. Puoi programmare il robot per pulire a un’ora prestabilita, anche quando non sei presente. La tecnologia Dirt Detect gli consente di individuare le aree più sporche e di concentrarsi sulla loro pulizia approfondita. Inoltre, il Roomba j7 utilizza la funzione Imprint Smart Map per mappare la tua casa, consentendogli di pulire qualsiasi stanza in base alle tue esigenze. Con le spazzole in gomma multisuperficie, può affrontare con facilità tappeti e pavimenti duri, assicurandosi di rimuovere ogni traccia di sporco. Nella confezione del Roomba j7 troverai il robot aspirapolvere stesso, la stazione di ricarica Home Base, un cavo di rete, un filtro extra e una spazzola puliscibordi extra. Preparati a goderti un ambiente pulito senza lo stress di dover aspirare manualmente, grazie all’efficienza e alle prestazioni avanzate del Roomba j7. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando 100€.

