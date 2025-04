Roma-Juventus in chiaro questa sera su DAZN: come vederla in streaming gratis

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, ore 20.45, si decide una bella fetta di Champions League. Roma-Juventus è il big match della 31esima giornata, che assume un’importanza incredibilmente importante per entrambe le squadre.

Per l’occasione, la partita sarà trasmessa in chiaro da DAZN. Dunque, Roma-Juventus potrà essere guardata in streaming gratis sulla piattaforma. Ma con un limite: l’accesso ai non abbonati sarà possibile fino ad un massimo di due milioni di utenti. Quindi non c’è da aspettare troppo: bisogna andare sul sito di DAZN e registrarsi per poter vedere la sfida gratuitamente.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus e come vederla su DAZN gratis

Fino a qualche settimana fa in pochi avrebbero immaginato che i capitolini allenati da Claudio Ranieri potessero rimontare a tal punto. La classifica a inizio 2025 era deficitaria, eppure – settimana dopo settimana – i giallorossi hanno risalito la china e ora sono a -3 dalla Juventus e -4 dal quarto posto occupato dal Bologna.

I bianconeri invece, che non più tardi di dieci giorni fa hanno esonerato Thiago Motta e affidato la panchina a Igor Tudor, hanno vinto contro il Genoa ma non possono ancora definirsi “guariti”. Ci vorrà una grande prova per uscire imbattuti dalla trasferta romana.

Ma come affronteranno la sfida le due squadre? Ecco le probabili formazioni di Roma-Juventus:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Spiccano le assenza di Dybala (infortunato) e Saelemaekers (squalificato) nella Roma, mentre per quanto riguarda la Juventus è emergenza in difesa, visto il forfait di Gatti.

Detto questo, vogliamo ribadire la possibilità di vedere Roma-Juventus in streaming gratis su DAZN. Una gran bella opportunità per i tifosi di entrambe le squadre e per i semplici appassionati di calcio.