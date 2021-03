Il nuovo aspirapolvere senza fili Roidmi X20 Pro nasce per mettere insieme ottime prestazioni e prezzo accessibile. Naturalmente, si tratta di un dispositivo top di gamma, quindi l’investimento non è dei più economici. Tuttavia, paragonando le sue prestazioni a quelle della concorrenza, l’investimento è decisamente interessante. Ecco cosa offre.

Non perdere nessun’offerta, occasione, sconto lampo e codice nascosto: iscriviti subito al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e inizia a risparmiare, lo trovi a questo indirizzo.

Roidmi X20 Pro: l’aspirapolvere smart che non ti aspetti

Non solo aspira, questo eccezionale elettrodomestico è anche in grado di lavare il pavimento, grazie al particolare accessorio MOP, da agganciare con magnete alla spazzola principale, costituito da un serbatoio di acqua da 160 ml, che inumidisce costantemente il panno in microfibra.

La spazzola aspirante è invece motorizzata ed è dotata di rullo morbido in fibra idrofobica. L’ideale per rimuovere in modo efficace polvere, peli e sporcizia grazie a tre diversi livelli di aspirazione. Non mancano inoltre delle luci LED, alloggiate direttamente sulla spazzola, che ti permetteranno di vedere bene anche nelle zone più buie. A rendere efficace la pulizia ci pensa il potente motore da 138W e l’eccellente batteria intelligente. Infatti, grazie al software di gestione dell’autonomia energetica, avrai a disposizione fino a 65 minuti di uso prima di dover ricorrere alla ricarica.

Infine, vale la pena sottolineare che si tratta di un aspirapolvere senza fili decisamente smart: puoi tenere sotto controllo ogni parametro del dispositivo direttamente dallo smartphone: ti basterà collegarlo in Bluetooth al tuo device e gestirlo attraverso l’app Roidmi.

Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia, che puoi avere a prezzo più che ragionevole, anche su Amazon, lo trovi a questo indirizzo a 429€ con una serie di accessori in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home