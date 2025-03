Robot da cucina multifunzione con 14 programmi in SUPER SCONTO: -30% su Amazon

Con le Offerte di Primavera di Amazon puoi finalmente regalarti il sogno di possedere un robot da cucina multifunzione con cui divertirti e preparare numerosissime ricette. Questo modello del marchio Moulinex è in offerta con il 30% di sconto e puoi pagarlo soltanto 699,99 euro invece di 999,99. Al checkout puoi selezionare la spedizione Prime e il pagamento comodo a rate.

Robot da cucina multifunzione: 1500W di potenza e 14 programmi dedicati

Con questo robot da cucina potrai preparare piatti per tutta la famiglia con il minimo sforzo.

Si parte del display touchscreen intuitivo che ti guiderà passo dopo passo nella preparazione e nella scelta dei 14 programmi automatici con cui cucinare, rosolare, cuocere a vapore, mescolare, impastare e persino montare con un solo tocco. Naturalmente, se preferisci avere il pieno controllo, puoi utilizzare la modalità manuale, regolando tempo, temperatura (da 30 a 150 °C) e velocità per adattarle alle tue esigenze.

Un punto di forza da non sottovalutare è la possibilità di accedere a una libreria infinita di ricette, aggiornata ogni mese, direttamente dal touchscreen. Puoi seguire video tutorial dettagliati, salvare le tue ricette preferite e persino creare un ricettario personalizzato sincronizzato con l’app dedicata. E se non sai cosa preparare, la funzione “Nel mio frigo” ti suggerisce piatti in base agli ingredienti che hai a disposizione.

La confezione include 5 accessori dedicati: tritatutto, lama per impastare/macinare, frusta, mixer e cestello vapore, con la possibilità di espandere le funzionalità con altri strumenti compatibili. Insomma, puoi farti un fantastico regalo per la tua cucina: acquista il robot multifunzione Moulinex a soli 699,99 euro invece di 999,99, anche a rate.