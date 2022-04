Robot con svuotamento AUTOMATICO a 164€: mai a questo prezzo (-105€)

Un robot aspirapolvere super completo, che ha una chicca, solitamente impossibile da trovare in questa fascia di prezzo. Infatti, in confezione c'è anche la stazione di svuotamento automatico della polvere. Non dovrai più sporcarti le mani. Quando finisce di pulire, torna in postazione e fa tutto in automatico.

Grazie a un corposo sconto di 105€, porti tutto a casa a 164€ circa appena da Amazon. Basta completare l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Robot aspirapolvere con svuotamento automatico: prezzaccio limitato

Un prodotto smart, innanzitutto. Il valido alleato per le pulizie domestiche che ti serviva, pronto a occuparsi del pavimento al tuo posto. La presenza del sistema di svuotamento automatico eliminerà anche l'unica cosa che, normalmente, è richiesta a chi utilizza questo genere di prodotto: pulire il serbatoio. Tutto quello che dovrai fare è semplicemente eliminare il sacchetto dalla torretta, un volta che è pieno.

Il potente motore aspirante, e il sistema di navigazione avanzato, permettono all'elettrodomestico di muoversi agevolmente nell'ambiente. Inoltre, non essendo molto alto, è perfettamente in grado di andare sotto i mobili ed eliminare peli, polvere, detriti e sporcizia agevolmente.

Il suo cuore smart consente la connessione a Internet del dispositivo. In questo modo, potrai gestirlo tramite l'applicazione per smartphone (creando anche delle mappe) oppure usando la voce, tramite smart speaker con Alexa. A completare il tutto, anche un praticissimo telecomando di gestione rapida.

Insomma, un prodotto al quale manca niente, nemmeno un prezzo che non potrebbe essere più ghiotto. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Il robot aspirapolvere con svuotamento automatico, questo prezzo, non si è mai visto. Completa l'ordine al volo per approfittarne e averlo a 164€ circa appena, godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.