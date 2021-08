Il robot aspirapolvere di Lefant è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale: 149,99€. Il doppio sconto in atto ti permette di risparmiare circa 90 euro sul prezzo di listino, il che è fantastico. Con le spedizioni veloci lo ricevi a casa in pochissimo tempo e sempre gratuitamente.

Lefant: cos'ha di pazzesco questo robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere è un vero lusso: con la promozione in corso, tuttavia, puoi concederti anche tu questo gioiellino di prodotto. Super innovativo e intelligente, ti pulisce casa senza che tu debba portarti dietro macchinari pesanti.

Con le sue dimensioni ottimizzate e capace di infilarsi fin sotto i mobili per eliminare in modo definitivo tutto lo sporco, anche quello più minuto. I sensori integrati gli permetto di muoversi per l'ambiente senza bloccarsi in ostacoli e soprattutto senza ribaltarsi e non portare a termine il suo lavoro.

La potenza d'aspirazione unita al raccoglitore capiente è una caratteristica da non sottovalutare. Con una sola carica il robot riesce a pulire un ambiente di medie dimensioni senza che tu debba intervenire. La batteria, infatti, gli assicura un'autonomia di 120 minuti e quando si esaurisce, tac: torna alla sua basetta di ricarica da solo!

Insomma, ti basta attivarlo con il telecomando o sfruttando l'applicazione sul tuo smartphone per avere la casa sempre in ordine, anche se lavori tutto il giorno o sei sempre fuori casa.

Acquista subito questo robot aspirapolvere su Amazon a soli 149,99€. Lo ordini e lo ricevi in appena uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard hai comunque le consegne gratuite, ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

