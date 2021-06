Il robot aspirapolvere Create Ikohs Netbot S15 è in offerta su Amazon a soli 139,95€. Il ribasso del 25% produce uno sconto effettivo di 46,00€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Create Ikohs Netbot: cosa sapere su questo robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere è diventato un elettrodomestico nella casa di lavoratori e non solo. Capace di svolgere le pulizie in autonomia, questo genere di dispositivo va sempre a ruba. Tra le tante varianti presenti sul mercato, il modello Create Ikohs è uno dei più ambiti grazie alle sue caratteristiche tecniche.

Partendo dal suo lato fisico, il robot ha una dimensione ottima per poter pulire tutti gli angoli della casa e avventurarsi senza problemi al di sotto dei mobili. In questo modo può essere eliminato anche lo sporco più difficile. Grazie ai suoi sensori si aggira per l'ambiente scansando eventuali ostacoli e pulendo ogni superficie che incontra senza problemi.

Sono presenti, infatti, due serbatoi: uno dedicato alla raccolta della polvere e uno che invece immagazzina l'acqua nel caso in cui si voglia attivare l'opzione per il lavaggio dei pavimenti. La sua potenza di aspirazione, in ogni caso, è di 1500Pa che è un ottimo valore.

Può essere telecomandato mediante i comandi vocali e quindi servendosi di Amazon Alexa e Google Home o, ancora, sfruttando l'applicazione per smartphone che permette di accedere alla mappatura dell'ambiente e rendere alcune zone invalicabili.

In conclusione, quando la sua autonomia di 120 minuti termina, il dispositivo torna automaticamente alla sua basetta di ricarica.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere Create Ikohs su Amazon a soli 139,95€. Acquistandolo oggi puoi riceverlo in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario, le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in circa sette giorni.

Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

