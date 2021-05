Il robot aspirapolvere Deenkee è in offerta su Amazon a soli 124,99€. Il ribasso del 5% viene maggiorato da un coupon di 55% che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere l’extra sconto in fase di pagamento.

Robot aspirapolvere: pulisce automaticamente tutta la casa

Il robot aspirapolvere di Deenkee ha un’estetica semplice e lineare. Grazie all’offerta odierna rappresenta un acquisto intelligente che può portare comodità in casa propria.

Dalle dimensioni ridotte, questo elettrodomestico riesce a pulire tutte le zone dell’appartamento senza grossi problemi. La sua altezza in linea con il mercato gli permette di passare sotto i mobiletti riuscendo a pulire le zone anche più difficili.

La super aspirazione è degna di nota visto che con essa è possibile pulire efficacemente l’abitazione da polvere, peli di animali domestici e briciole di tutte le dimensioni. Può pulire anche i tappetti senza rimanere incastrato o provocare danni.

Degno di citazione è il grado di rumorosità: attestata a soli 55 DB non dà fastidio.

È dotato di navigazione intelligente, questo gli consente di spostarsi per casa in modo ottimizzato senza sprecare carica. La sua autonomia, infatti, è fissata a 100 minuti di lavoro. La ricarica, invece, avviene in circa 5 ore di tempo complessive.

Sono presenti altresì i sensori anticollisione e anticaduta per evitare che durante la sua attività possa ribaltarsi.

Il robot aspirapolvere di Deenkee è acquistabile su Amazon a soli 124,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se hai sottoscritto un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma più lunghe. Visto il suo prezzo eccedente i 100€, il prodotto può essere acquistato anche a rate tramite CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon per ottenere l’extra sconto. La promozione ha validità fino all’8 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

