Netbot S15: il robot aspirapolvere che ti aiuta in casa

Avere un aiutante per le pulizie è sempre un’ottima cosa. Trovare la casa pulita quando si ritorna dal lavoro fa piacere a tutti. Per questo il robot aspirapolvere di IKOHS è ciò che fa al caso proprio.

Il suo design semplice e lineare gli consente di arrivare in tutti gli angoli più stretti della casa per portare a termine la sua attività. La navigazione intelligente assicura una pulizia profonda grazie anche alle quattro modalità presenti.

Il robot spazza, aspira, pulisce e strofina all’unisono per prestazioni professionali.

Ulteriore caratteristica saliente è che le sue ruote girano a 360° e quindi la pulizia copre il 100% dello spazio mappato.

Il livello di rumorosità è ridotto rispetto ad altri modelli sul mercato. L’applicazione per Android e iOS permette di gestire le funzioni del robot così come le zone da pulire attraverso la mappa della casa. È compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant.

Per terminare, la batteria ha un’autonomia di 120 minuti, i quali sono sufficienti per la pulizia dell’intera abitazione. Una volta terminata la carica, il dispositivo torna automaticamente alla sua basetta di ricarica.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere di Ikohs su Amazon a soli 139,95€.

