Robot aspirapolvere Lefant, casa sempre pulita a prezzo WOW (-38%)

Che noia fare le pulizie di casa, vero? Quest’oggi ti offriamo la possibilità di perdere meno tempo nelle faccende di casa spendendo una cifra quasi irrisoria considerando la qualità del dispositivo. L’ottimo robot aspirapolvere Lefant crolla di prezzo su Amazon al minimo storico: è tuo ad appena 159€ con il 38% di sconto.

A questo prezzo, infatti, è quasi impossibile non mettere subito il dispositivo nel carrello e affidarsi a un robot aspirapolvere che saprà garantirti una pulizia completa e profonda ogni volta che vuoi.

Il robot aspirapolvere Lefant è tuo ad appena 159€ con il 38% di sconto

Adatto a qualsiasi tipologia di pavimenti (considera che funziona anche sulla moquette), il robot aspirapolvere dispone di un potente motore aspirante in grado di raccogliere lo sporco ed è anche ottimo per i peli degli animali domestici. Una volta connesso alla rete Wi-Fi di casa, e dopo l’iniziale impostazione tramite l’applicazione mobile (funziona su Android e iOS), il robot si affida ai suoi numerosi sensori per mappare l’ambiente circostante; inoltre, come i robot aspirapolvere più costosi, anche questo di Lefant è in grado di evitare gli ostacoli sul proprio tragitto.

Completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per darti la possibilità di attivarlo direttamente con la tua voce, il robot aspirapolvere dispone di una potente batteria da 2600 mAh che ti assicura ben 150 minuti di attività ininterrotta.

Goditi un po’ di tempo libero e lascia che l’ottimo robot aspirapolvere Lefant faccia il suo lavoro senza mai un errore: acquistalo subito e scopri fin da subito l’incredibile qualità di uno tra i migliori robot in questa fascia di prezzo. È bello, silenzioso e intelligente: una volta impostato fa tutto da solo e ti assicura una casa sempre pulita, anche quando non ci sei.

