Sei in cerca di un robot aspirapolvere? L'offerta lampo di oggi è perfetta per te. Grazie a un doppio sconto, puoi acquistare il robot aspirapolvere su Amazon a soli 151,49€. Il risparmio effettivo è di quasi 90€, una vera bomba.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma affrettati perché i pezzi disponibili stanno andando a ruba.

Robot aspirapolvere: cosa devi sapere prima dell'acquisto

Il robot aspirapolvere di Lefant è una garanzia. Molti utenti lo hanno acquistato e amato e dietro a ciò c'è un fondo di verità ossia che è pazzesco. Lo compri, lo azioni e ti pulisce casa mentre tu sei sul divano a gustarti le tue serie TV. Pazzesco? Senza ombra di dubbio, soprattutto perché può essere programmato e tanto altro ancora.

Ha una dimensione così ottimizzata che si infila persino sotto i mobili e raggiunge gli angoli più improbabili. I diversi sensori che ha integrati all'interno ti consentono di azionarlo anche quando sei fuori casa perché non lo troverai mai ribaltato o bloccato da un ostacolo. In più pulisce i pavimenti così come i tappeti, quindi non farti alcun genere di problema.

Grazie all'applicazione puoi avere una mappatura completa della tua casa. Così hai l'opportunità d'impostare una routine di pulizia, indicargli se deve dedicarsi a un ambiente piuttosto che un altro o, infine, segnare una zona come invalicabile. Se poi hai anche un bel assistente vocale, non perdere l'occasione di comandarlo con Alexa o Google.

Ps: la batteria integrata è un portento e quando la sua autonomia finisce, l'aspirapolvere torna alla sua basetta da solo.

Acquista subito il robot aspirapolvere di Lefant a soli 152,49€ su Amazon. Attiva il coupon e approfitta del'offerta lampo per risparmiare tanti bei soldi. In più le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

