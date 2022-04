Robot aspirapolvere: i tuoi desideri diventano realtà con costo MINIMO

Su Amazon hai un'occasione più unica che rara, con le offerte di Primavera in corso hai l'occasione di fare tuo il robot aspirapolvere che hai sempre desiderato ed è persino firmato Ariete.

Infatti se ne approfitti al volo hai la possibilità di risparmiare più di quaranta euro e concludere il tuo affare personale con soli 114€ e qualche centesimo. Non ti fa mancare nulla sotto mano quindi pensaci bene.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Robot aspirapolvere Ariete: non alzi più un dito in casa

Completo di tutto ciò che ti serve, questo robot aspirapolvere firmato Ariete lo puoi utilizzare tutti i giorni per pulire i pavimenti alla perfezione. Semplice da capire e da imparare, non ti mette i bastoni tra le ruote anche perché davvero, non ti fa mancare niente di niente.

Con un design ultrasottile che gli permette di infilarsi fin sotto i mobili, pulisce qualunque superficie senza mai lamentarsi. Cattura lo sporco più fine grazie alla sua notevole potenza di aspirazione e non lascia dietro di sé neanche una briciola.

Conta che puoi ritardare persino la partenza e vanta una perfetta batteria dall'autonomia squisita: con una sola carica hai ben 1,5 ore di funzionamento per pulire l'intera superficie. Dopotutto il contenitore è capace di contenere fino a 300ml di sporco quindi vai sul sicuro.

Non gli manca il filtro HEPA integrato per rimettere in circolo aria completamente depurata.

Non aspettare neanche un secondo in più e togliti questo sassolino dalla scarpa, approfitta delle offerte di Primavera su Amazon e acquista questo robot aspirapolvere Ariete su Amazon con soli 114,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e con Prime attivo, in appena uno o due giorni arriva a casa tua.