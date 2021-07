Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605 è in promozione su Amazon a €159,98. Lo sconto del 20% ti permette di risparmiare €40 sull'acquisto e in più la promozione oggi disponibile ti consente di ricevere in regalo un set di accessori.

Approfitta subito dell'offerta, le spedizioni sono gratuite però ci su tutto il territorio italiano.

Ps: clicca sulla voce “Promozioni” per aggiungere entrambi i prodotti al carrello.

Ecovacs Deebot 605: il robot aspirapolvere che ti sorprende

Se sei in cerca di un robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605 è quello che fa per te. Capace di aspirare e lavare la tua abitazione senza che tu muova un singolo dito, questo dispositivo è ancora più conveniente visto che in regalo viene fornito un set di accessori.

Grazie alle sue dimensioni ridotte si aggira per la tua casa senza problemi inoltre, non è da sottovalutare, che riesce a infilarsi finanche sotto i mobili così da eliminare lo sporco più minuto e nascosto. Non ti devi preoccupare che questo possa cadere perché è in possesso anche di sensori anticaduta e anticollisione per il massimo della sicurezza.

Lo puoi controllare attraverso la sua applicazione che ti permette di scegliere diverse modalità di pulizia e di impostare quali stanze della casa debbano essere analizzate o servendoti della tua voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Ovviamente per quest'ultima opzione devi avere in casa un assistente digitale.

Per quanto riguarda il set di accessori in regalo, invece, questo comprende al suo interno una spazzola centrale, 4 spazzole laterali e ti avvisi per la polvere sottile di ricambio. Il prezzo complessivo di questo set di €40 dunque il risparmio è ancora più elevato.

Non lasciarti scappare questa opportunità e acquista il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605 a soli €159,98. Ordinalo oggi e ricevilo a casa in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Inoltre puoi scegliere di pagarlo a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

