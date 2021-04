Sei in cerca di un robot aspirapolvere? Quello prodotto da Lefant è oggi in offerta su Amazon a soli 89,99€. Il ribasso del 15% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon da 46€ che rende l’acquisto economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Attenzione: spunta la casella del coupon per ottenere l’extra sconto.

Robot aspirapolvere: perché scegliere questo modello

Le dimensioni compatte e il design semplice rendono il robot aspirapolvere firmato Lefant utile per chi ne ha sempre desiderato uno. Capace di aggirarsi per l’abitazione in autonomia, contribuisce alle pulizie in modo smart.

La tecnologia Freemove, nel dettaglio, consente a questo dispositivo di muoversi a 360° senza incontrare ostacoli. Il sistema di rilevamento, infatti, gli consente di liberarsi in situazioni difficoltose per continuare le sue attività di pulizia.

L’altezza minima con cui è stato costruito gli consente di passare sotto i mobili senza difficoltà, anche eventuali divani rialzati.

Degno di nota è il motore da 1500 Pa che assicura la super aspirazione anche di materiali ingombranti come peli di animali e briciole di grosse dimensioni. Il contenitore della polvere ha una capienza da 500 ml e consente di procedere alla pulizia dell’abitazione senza dover intervenire per svuotarlo.

Per quanto riguarda la batteria, invece, questa ha una capacità di 1800mAh che si traduce in circa 90 minuti di autonomia.

Tra le altre features, infine, ricordiamo la presenza dell’applicazione per Android e iOS, le due modalità di pulizia e la compatibilità con Amazon Alexa.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant su Amazon a soli 89,99€. Spunta la casella del coupon da 46€ prima di aggiungere il prodotto al carrello. La promozione ha validità per la sola giornata odierna salvo esaurimento scorte. Le spedizioni vengono effettuate in 48 ore per gli abbonati Prime e sono gratuite per chi effettua il primo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home