Robot aspirapolvere: 318 euro di sconto su Amazon, follia del Natale

Amazon.it fa le cose in grande con gli sconti per il Natale 2022. Questo robot aspirapolvere di Neato è infatti disponibile per te con un risparmio di ben 318 euro sul prezzo di listino.

Come puoi vedere, il prezzo indicato in offerta è di 191 euro invece di 499,99, a cui devi aggiungere un ulteriore sconto di 9,55 euro che si applica automaticamente al checkout. In totale, insomma, pagherai soltanto 181,45 euro.

Disponibilità immediata e spedizione Prime ti permetteranno di riceverlo a casa già domani, assolutamente in tempo per Natale.

Robot aspirapolvere in super offerta su Amazon: scopriamo le sue potenzialità

Non temere di prendere una cantonata perché i robot aspirapolvere di Neato sono in grado di pulire dove i comuni robot rotondi non arrivano: merito del profilo a D che si abbina alla tecnologia LaserSmart per mappare la casa e pulire con precisione millimetrica anche al buio e sotto i mobili.

La spazzola a spirale combinata è fino al 70% più grande dei robot convenzionali ed è efficace su ogni superficie: legno, moquette e piastrelle. Grazie al bidone da 0,7 litri non dovrai svuotare la sporcizia in continuazione.

Con ben 100 minuti di autonomia, con ricarica automatica per riprendere il lavoro se necessario, questo robot aspirapolvere riesce a catturare praticamente tutto, anche i peli degli animali, ed intrappola tutto il particolato che può farti starnutire o provocare allergie.

Controllabile tramite smartphone grazie all’app MyNeato, a questo prezzo rischi di fare un grosso affare. Il robot aspirapolvere con ben 318 euro di sconto sarà il tuo vero regalo di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.