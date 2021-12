Roborock S5 Max è il migliore sul mercato (COUPON)

Se un robot è quello che stai cercando allora Roborock S5 Max è quello che fa proprio per te. Questo prodotto di Xiaomi è una vera bomba è ed davvero il migliore sul mercato dal momento che chiunque lo acquista non finisce per separarsene più. Finalmente anche tu lo puoi avere e approfittando di un ribasso esclusivo su eBay.

Infatti inserendo il codice “PIT10PERTE” te lo porti a casa con il 10% di sconto che non è affatto male visto e considerato che il prezzo finale scende a 350€. Forse ti starai un po' allarmando perché il tuo budget è un po' ristretto, ma credimi, se ne hai la possibilità questa è l'occasione che dovresti prendere seriamente al volo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Roborock S5 Max e la tua vita diventa più semplice

Roborock S5 Max non è un aspirapolvere come tutti gli altri, assolutamente no. Al suo interno integra numerose funzioni ricche di tecnologia che gli permettono di primeggiare quasi ad occhi chiusi su modelli ben più conosciuti.

Non è un mistero, come già ti dicevo, che chiunque lo prova se ne innamora. Come mai? Ora lo scoprirai subito.

Anzitutto ti devo anticipare che non solo aspira via la polvere ma è altresì in grado di lavare i pavimenti in una sola passata. Rispetto ad altri modelli non si limita ad effettuare il tragitto con un pannetto in microfibra umido ma applica costantemente pressione per assorbire davvero lo sporco che c'è.

Con l'applicazione monitori come pulisce la casa, selezioni le aree interessate e non solo, controlli anche lo stato della batteria. Quest'ultima ha un'autonomia eccezionale.

Ovviamente io ti ho solo accennato le sue funzioni quindi non perdere l'occasione di scoprirle tutte quante. Acquista subito Roborock S5 Max su eBay a soli 350,00€. Lo ordini ed il gioco è fatto.

Per ottenere questo prezzo ricorda di inserire il codice “PIT10PERTE” al momento del pagamento.