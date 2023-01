Roborock Dyad Pro a prezzo FENOMENALE: aspira e lava in una sola passata

Roborock Dyad Pro è un concentrato di tecnologia pronto a diventare il tuo nuovo alleato per le pulizie domestiche quotidiane. Potrai finalmente concederti il lusso di passare l’aspirapolvere (per detriti liquidi e solidi) e lavare il pavimento ogni giorno, senza sforzo, in pochi minuti e con risultati eccezionali.

Si tratta di un prodotto completamente automatico, che funziona tramite batteria ricaricabile e dotato di serbatoi per l’acqua pulita e sporca: dovrai solo limitarti a riempire uno e svuotare l’altro. Il resto, sarà tutto automatico: ogni volta che lo metterai in carica nella sua apposita base, la doppia spazzola sarà lavata in automatico e non solo: a differenza di altri modelli, sarà anche asciugata. In questo modo, eliminerai il classico cattivo odore che si generà proprio a causa delle spazzole umide.

Un prodotto premium, che – grazie agli eccellenti sconti di Geekmall – puoi prendere a eccellente prezzo adesso. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 349€ invece di 449€. Le spedizioni, veloci e gratuite, arrivano da magazzino europeo.

Roborock Dyad Pro: asso delle pulizie in gran sconto

Il brand produttore non ha proprio bisogno di presentazioni, siamo onesti. Ormai è leader da tempo nel settore dei prodotti per le pulizie automatiche. Con questo nuovo modello di scopa elettrica premium, il marchio si è assolutamente superato.

Un prodotto intelligente, pronto ad aiutarti nelle pulizie domestiche quotidiane, permettendoti di riuscire ad aspirare la polvere e a lavare il pavimento in pochissimi minuti. Grazie all’enorme autonomia energetica, puoi pulire fino a 300 metri quadrati con una sola ricarica. La doppia spazzola e la potenza aspirante di 17000 Pa ti permetteranno di raggiungere eccellenti risultati: elimini detriti solidi e liquidi. Il serbatoio di acqua pulita e acqua sporca sono naturalmente separati per il massimo dell’igiene.

Il sensore di pulizia DirtTect si occupa di rilevare il livello di sporcizia, regalando di conseguenza il lavoro dell’elettrodomestico (potenza di aspirazione e livello dell’acqua). Dal pratico display puoi controllare questa informazione e capire in tempo reale se c’è un punto del pavimento sul quale è necessario prestare più attenzione durante la pulizie.

Quando finisci, basta mettere in carica il prodotto e far partire la pulizia automatica. Non solo le spazzole saranno lavate, verranno anche asciugate, così da essere sempre pronte e pulire per il prossimo utilizzo. Abbina il tuo elettrodomestico allo smartphone e gestiscine ogni aspetto tramite applicazione: avrai sempre tutto sotto controllo.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Geekmall, risparmiando ben 100€ su Roborock Dyad Pro, scopa elettrica premium che aspira e lava il pavimento in modo efficace e con una sola passata. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 349€ invece di 449€. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.