RLoad Play: AMD e OVHcloud per un gaming ai massimi livelli

Da RLoad.eu, network di gaming lanciato nel 2017 da Denis “zGiacometz” Giacometti, nasce una nuova grande opportunità per il mondo del gaming: si tratta di RLoad Play, piattaforma per consentire l’incontro e la sfida nella community dei gamer italiani.

RLoad Play

RLoad Play consentirà:

Interazioni web con piattaforme di video content creation (Twitch, YouTube)

Interazione a portali musicali come Spotify

Interazioni web al portale RLoad.eu

Interazione web ad OVHcloud per l’acquisto di server

per l’acquisto di server Ricerca server per avvio diretto del gioco e connessione automatica.

Un vero e proprio acceleratore e facilitatore per esperienze di alto livello, insomma, che Denis Giacometti spiega di aver messo in campo attraverso la partnership con due pezzi grossi dell’hardware e del cloud computing: “Nell’offerta di AMD e OVHcloud è possibile trovare CPU e server dall’ottimo rapporto tra prestazioni e costi, in grado di gestire alti carichi a un prezzo accessibile, dato il target del network dei gamer. Soluzioni con elevate performance permettono di avere una qualità altissima di gioco ed essendo la community dei gamer molto esigente da questo punto di vista, AMD e OVHcloud è stata la scelta giusta. Non meno rilevante, la sicurezza informatica, assolutamente necessaria per gli utenti“.

I primi test

La fase di test ha riconsegnato le sue prime risultanze: la piattaforma ha ospitato in media da 100 a 350 gamer su ciascuno dei 10 server, con qualità e stabilità costanti, offrendo in tutto ciò notevoli risparmi. Le prospettive sono le migliori, insomma, per una ulteriore crescita del progetto grazie alla scalabilità dello stesso e alla possibilità di renderlo sempre di più un punto di riferimento per i gamer italiani.

Affidabilità, performance, scalabilità, sicurezza e prestazione delle macchine, ecco le parole chiave legate ad AMD e OVHcloud. Le CPU dalle performance impareggiabili e i server dedicati sono la base di tutto e la partnership con AMD e OVHcloud ha un impatto più che significativo per l’intera esperienza. Avere un prodotto di qualità permette agli utenti di rimanere all’interno del network, creando interazioni e aumentando la voglia di divertirsi e fare community Denis Giacometti, fondatore RLoad.eu

L’infrastruttura

Secondo quanto illustrato in questa fase di lancio, Rload Play “si appoggia a server OVHcloud dedicati per la gestione dei servizi del progetto ed è in cantiere l’implementazione di un Rise Game 1 con la CPU AMD“, avvalendosi ad oggi di Rise Game 2 con caratteristiche quali un processore Ryzen 7 3800X 8 core a 3,9 GHz, 64GB di memoria DDR4, 2x960GB di storage SSD NVMe e banda passante pubblica da 250Mbit/s con OS Ubuntu 20.04.

Così John Gazal, Vicepresidente Southern Europe e Brasile di OVHcloud: