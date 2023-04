Rivivi la trilogia di Uncharted: 3 GRANDI GIOCHI a soli 9 euro (Amazon)

Se sei un appassionato di avventura e azione, non perdere questa incredibile offerta su Amazon: Uncharted Collection per PS4 a soli 9,99 euro invece di 20,99.

Si tratta della raccolta che include i primi tre capitoli della saga di Uncharted, il celebre videogioco che ti fa vivere le emozionanti avventure di Nathan Drake, il cacciatore di tesori più famoso del mondo.

Uncharted Collection in offerta: rivivi tre grandi avventure

Uncharted Collection per PS4 ti offre la possibilità di giocare a Uncharted Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L’Inganno di Drake, tre grandi titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Potrai esplorare scenari mozzafiato, risolvere enigmi, combattere contro nemici spietati e scoprire antichi misteri. Il tutto con una grafica rimasterizzata in alta definizione e una giocabilità fluida e coinvolgente.

Un’occasione imperdibile per chi non ha ancora provato questa serie o per chi vuole riviverla in tutta la sua bellezza. Inoltre, potrai giocare anche su PS5, grazie alla retrocompatibilità con i giochi PS4. Così potrai goderti la raccolta con una maggiore risoluzione e una migliore velocità di caricamento.

Non lasciarti scappare questa offerta su Amazon e acquista subito Uncharted Collection per PS4 a soli 9,99 euro invece di 20,99. Non sappiamo quando finirà, per cui ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.