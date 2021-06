Poste Mobile con l'arrivo del periodo estivo ha deciso di riproporre per alcuni giorni la sua Creami WOW Weekend 30GB, celebre promo lowcost a meno di 5 euro al mese.

Poste Mobile Creami WOW Weekend: i dettagli

La tariffa in questione gode di 30GB di internet in 4G+ sulla Top Quality Network WINDTRE con prestazioni fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, SMS e minuti senza limiti verso tutti i gestori. Tutto questo ad un prezzo mensile di soli 4,99€. Il bundle dati nazionale si aggiunge a quello disponibile in roaming che corrisponde a 2,73 Giga.

Come abbiamo già detto, l'operatore virtuale di Poste Italiane dovrebbe presto passare al network Vodafone, anche se non c'è ancora una data certa sul passaggio effettivo alla nuova rete.

Questa Creami WOW in versione speciale, come del resto tutte le altre offerte di questo MVNO, non possiede vincoli di permanenza contrattuale né tantomeno costi aggiuntivi al canone mensile concordato. L'offerta scelta si rinnoverà dunque a tempo indeterminato senza subire aumenti.

Costi ed altro

La promozione last minute di PosteMobile è attivabile a partire da oggi e fino al 6 Giugno sia online sia negli Uffici Postali. Per attivarla è necessario corrispondere 20 euro una tantum, inoltre, in questo entry fee iniziale sono compresi ben 10 euro di credito omaggio da utilizzare per rinnovare l'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

