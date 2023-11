Risparmio ESAGERATO su eBay per il Motorola Edge 30 Neo 5G (-36%)

Quest’oggi eBay è pronto a sorprenderti con una offerta eclatante su Motorola Edge 30 Neo 5G, un device di fascia media che oggi puoi portare a casa al prezzo di un comune smartphone low cost. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 36% che ti dà la possibilità di risparmiare 130€, il device può essere tuo al prezzo shock di appena 228€.

Qualsiasi aspetto di Motorola Edge 30 Neo 5G mettono in risalto un device non solo in grado di soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane, ma anche di sorprenderti sotto ogni punto di vista.

Sconto super massiccio su eBay per l’ottimo mediogamma Motorola Edge 30 Neo 5G

Partendo dal pannello frontale, lo smartphone di Motorola monta un bel display pOLED da 6.3 pollici super smooth a 120Hz con una eccellente definizione dei colori e dei dettagli; sotto il cofano, inoltre, alla batteria da 4020 mAh con ricarica rapida si affianca un versatile processore octa core con tanto di modem 5G.

È sul retro, però, che la faccenda si fa molto interessante: lo smartphone, infatti, vede la presenza di un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 64MP in grado di scattare foto di alto livello e registrare video ad altissima risoluzione.

Non credere che, considerando lo sconto scioccante del 36% su eBay, lo smartphone di Motorola sia un mediogamma qualsiasi; mettilo subito nel carrello per riceverlo in pochissimo per scoprire in prima persone le numerose qualità di questo eccellente device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.