Risparmia fino al 30% sui tuoi viaggi con questo buono sconto Italo

La primavera è il momento giusto per organizzare una gita fuori porta o un viaggio indimenticabile alla scoperta dell’Italia. E se scegli di partire con Italo, il risparmio è assicurato: grazie alla nuova promozione a tempo limitato, potrai ottenere uno sconto dal 10% al 30% sull’acquisto di un biglietto in ambiente Smart o Prima, inserendo un esclusivo codice sconto. Non esitare: i posti disponibili sono limitati a soli 700 mila. Prenota subito e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, a un prezzo conveniente.

Codice sconto Italo primavera 2023: come accedere

Sali a bordo di uno dei treni alta velocità di Italo e raggiungi senza sforzo 51 incredibili destinazioni in tutta Italia, attraversando 59 stazioni, tra cui alcune delle più importanti come Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli e Reggio Calabria Centrale. Goditi un’esperienza di viaggio di lusso, mentre attraversi le meraviglie del nostro paese in modo comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.

Se sei un appassionato viaggiatore, non perdere l’opportunità di vivere un’avventura primaverile indimenticabile con Italo Treno. Grazie alla promozione – a tempo limitato – in corso, risparmi dal 10% al 30% sui biglietti per viaggi dal 25 marzo al 10 luglio in ambiente Smart e Prima. Accedere all’offerta è semplicissimo, basta collegarsi a questo link entro le 18 di lunedì 20 marzo e inserire il codice sconto “SPRING” durante l’acquisto o cliccare semplicemente sull’apposito banner presente in home.

Stai pensando di partire? Allora non aspettare oltre: i posti disponibili sono soltanto 700 mila. L’offerta è limitata, non è cumulabile con altre promozioni e su applica ai soli treni Italo AV. Sono quindi esclusi i servizi venduti in combinazione con quelli di altri vettori di trasporto.

