Risparmia elettricità con questa GENIALATA smart a 6€ (sconto 60%)

Purtroppo è necessario farlo. Adesso bisogna stare attenti ai consumi, cercando di risparmiare elettricità. Un modo molto semplice per riuscirci può essere il controllo dei prodotti che siamo soliti collegare alla presa e utilizzare. Io l’ho fatto e ho finito per buttare via un congelatore che, onestamente, pensavo consumasse molto meno.

Con un prodotto intelligente come questa presa smart, puoi ottenere due vantaggi in uno solo. Infatti, da un lato potrai rendere intelligente qualsiasi oggetto (lampade, macchine del caffè, termoventilatori e non solo). Ancora, grazie alla tecnologia a bordo di questi prodotti, puoi controllare in tempo reale i consumi energetici: capirai in breve tempo cosa pesa di più in bolletta e prendere provvedimenti di conseguenza.

Approfittando di un goloso sconto del 60%, la scorta da 3 pezzi di prese – che puoi quindi posizionare su più oggetti – la prendi a 18€ circa appena da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Risparmia elettricità e controlla i consumi: eccezionale gadget

Un prodotto super compatto, che posizioni fra l’oggetto che vuoi controllare e la classica presa a muro. In un attimo, lo configuri tramite l’apposita applicazione per smartphone e sei pronto a sfruttarne il potenziale. Puoi accendere, spegnere e programmare il funzionamento dei tuoi oggetti anche a distanza, da qualsiasi parte del mondo tu sia.

Contemporaneamente, puoi controllare i consumi energetici dell’oggetto stesso, valutando quando effettivamente pesa in bolletta. Se pesa più di quanto pensassi, ad esempio, puoi decidere di non utilizzarlo più oppure di sfruttarlo solo quando la tua tariffa costa di meno.

Ad ogni modo, potrai avere il massimo controllo e sarà molto più semplice – a quel punto – risparmiare sulla bolletta elettrica. Non perdere l’occasione di prendere il pacco di 3 prese smart con sistema di monitoraggio dei consumi in sconto del 60% su Amazon. Spunta il coupon in pagina per accaparrartelo a 18€ circa appena (6€ circa al pezzo). Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.