Risparmia con le offerte luce e gas di Sorgenia

Le nuove tariffe residenziali di Sorgenia, sono totalmente digitali, e ti garantiscono la possibilità di essere personalizzate a seconda delle tue esigenze. Attivando online la nuova offerta Next Energy Sunlight a prezzo indicizzato, puoi sfruttare l’atteso calo dei prezzi del mercato all’ingrosso andando a risparmiare sui costi delle tue bollette di luce e gas. Scopriamo nel dettaglio cosa puoi ottenere.

Ecco cosa ti aspetta con Next Energy Sunlight

Ecco cosa ti viene offerto se decidi di sottoscrivere online la tariffa Next Energy Sunlight di Sorgenia:

hai le componenti energia e gas a prezzo indicizzato;

il servizio di monitoraggio dei consumi Beyond Energy;

zero spese aggiuntive : non hai costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore;

: non hai costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore; energia proveniente sempre da fonti rinnovabili;

100% digital : fai tutto online dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa;

: fai tutto online dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa; con l’app MyNextMove puoi avere il 10% di sconto su tutte le ricariche della tua auto elettrica effettuate alle colonnine di ricarica pubbliche

puoi avere il su tutte le ricariche della tua auto elettrica effettuate alle colonnine di ricarica pubbliche entri a far parte della community Greenersche che premia le tue azioni positive per il pianeta

che premia le tue azioni positive per il pianeta sconto Fedeltà applicato al servizio commerciale e che cresce nel tempo

Costi e altro

Attivando online l’ offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia paghi la componente energia e/o gas in base all’andamento del prezzo all’ingrosso del mercato. In questo modo hai la possibilità di approfittare subito delle variazioni dei valori degli indici di mercato di luce (PUN) e gas (PSV), se questi si abbassano, la spesa per l’energia elettrica e per il gas diminuisce.

Con Sorgenia la bolletta ti viene inviata ogni mese elettronicamente sulla tua email. Il pagamento viene effettuato tramite domiciliazione bancaria su conto corrente, carta di credito o PayPal. Non è previsto nessun deposito cauzionale con addebito sul conto corrente.

