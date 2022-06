Riso buono, fornelli spenti? Cuociriso per microonde a 9€: sconto 44%

Una bella insalata di riso, fresca e gustosa, d’estate è certamente l’ideale. L’unico intoppo è la preparazione del cereale stesso: fa caldo per accendere i fornelli. Di conseguenza, spesso tendiamo a desistere ed è un peccato.

Sapevi che, con il cuociriso da microonde, non dovrai più rinunciare a questo gustoso cereale, ma anche ad altri tipi? Super semplice da usare ed incredibilmente efficace, adesso è in sconto del 44% su Amazon. Completa l’ordine al volo e portalo a casa a 9,99€ appena: le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità in promozione limitata.

Riso pronto in un attimo: il cuociriso da microonde è geniale

Incredibilmente semplice da usare. Inserisci nel recipiente la quantità di riso che desideri, aggiungi l’acqua e poi ci sei: applichi il coperchio, lo chiudi tramite i fermi, e lo inserisci nel microonde. Una manciata di minuti e la cottura sarà ultimata.

Realizzato con materiali privi di ftalati e bpa, il cuociriso per microonde e progettato e costruito in Nuova Zelanda. Il massimo della qualità, riassunto in un contenitore che puoi inserire anche in frigo, in congelatore o nel microonde.

Un prodotto eccezionale, pensato per realizzare anche altri cereali e persino polenta e cous cous. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e risparmia adesso il 44%: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

