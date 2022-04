Ripetitore WiFi a PREZZO TOP nelle Offerte di Primavera Amazon

Il ripetitore Wi-Fi AC1200 di TP-Link si trova in offerta su Amazon a 30,59€, con uno sconto del 23% e quasi 10 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Le offerte di primavera Amazon coinvolgono anche il mondo della connettività, con tantissimi modem router, strumenti e accessori per la propria rete domestica. TP-Link è tra i produttori che hanno aderito alle promozioni, offrendo i propri dispositivi con sconti davvero interessanti.

Questo ripetitore di segnale WiFi è perfetto per chi necessita di una maggior copertura in casa o in ufficio. Una volta installato alla parete e abbinato al modem router, l'AC1200 ripete il segnale WiFi e contribuisce ad incrementare la copertura della rete. In questo modo, in case o uffici molto ampi è possibile connettersi alla rete anche dalle stanze più lontane dal router, senza necessità di possare cavi o prolunghe di vario genere.

Anche il design del prodotto TP-Link non è da meno, con dimensioni compatte e un aspetto del tutto discreto, in grado di mimetizzarsi sulle pareti bianche. Oltre alle antenne per la ricezione e la diffusione del segnale, l'accessorio monta anche un LED per controllare lo stato della connessione, un tasto reset e una porta Ethernet LAN, utile per collegare il PC tramite cavo e sfruttare la rete alla massima potenza.

Oggi il ripetitore WiFi TP-Link AC1200 è disponibile in offerta su Amazon a 30,59€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.