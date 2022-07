Ripetitore Wi-Fi a meno di 20 euro: 3 modelli da comprare in OFFERTA

Anche acquistando modem router di fascia alta, non sempre il segnale Wi-Fi riesce a raggiungere tutte le stanze della casa. Per questo motivo ci vengono in soccorso i ripetitori Wi-Fi, anche chiamati range extender e in questo articolo vi segnaliamo alcuni modelli in forte sconto a meno di 20 euro.

Non è necessario, infatti, spendere molti soldi per espandere la rete Wi-Fi di casa, basta qualche decina di euro e la connessione arriva anche negli angoli più remoti. Tutti i modelli proposti sono plug & play, bastano pochi secondi per configurarli ed estendere immediatamente il segnale proveniente dal router centrale.

Migliori Ripetitori Wi-Fi a meno di 20 euro

TP-Link TL-WA850RE (-20%)

Disponibile in offerta su Amazon a soli 16€ , questo modello TP-Link è tra i più acquistati in commercio. Basta seguire pochi e semplici passaggi per abbinare l’accessorio al router di casa, è presente anche una porta ethernet LAN per la connessione cablata in configurazione Access Point. In questa modalità il piccolo router è in grado di supportare connessioni in fibra fino a 300 Mbps, trasformando il segnale LAN in un potente Wi-Fi.

Tenda A9 N300 (-34%)

Con lo sconto del 34%, questo ripetotore Wi-Fi diventa un vero affare. Supporta connessioni fino a 300 Mbps ed ha 2 antenne molto potenti, in grado di coprire diverse stanze senza perdita di banda. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo Plug & Play, bastano pochi click dall’apposita applicazione per smartphone e la rete è configurata. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 16,99€ invece di 25,79€.

Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro

A soli 17 euro, questo ripetitore Wi-Fi Xiaomi è perfetto per chi cerca un modello compatto ed economico, senza rinunciare a buone prestazioni. Disponibile su Amazon a 17,20€ , anche questo modello supporta connessioni in fibra fino a 300 Mbps e sviluppa una rete Wi-Fi piuttosto potente.

