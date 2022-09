Ring Spotlight Cam Pro in preordine: movimenti 3D e vista dall'alto

La sicurezza di casa fa un passo in avanti con l’eccellente novità, appena introdotta da Amazon. Si tratta dell’innovativa videocamera Ring Spotlight Cam Pro. Un concentrato di tecnologia, un occhio sempre vigile al quale sfugge niente. Disponibile in edizione con batteria ricaricabile (e quindi wireless) oppure con collegamento a cavo, questo modello è dotato di faretti ad alta luminosità, sensore di movimento e funzionalità esclusive come la rilevazione 3D dei movimenti e la vista dall’alto. Riuscire a capire perfettamente da dove proviene un movimento non sarà più un problema. Già disponibile in preordine a 229,99€, puoi ordinarla subito e riceverla a partire dal 27 ottobre con spedizioni rapide e gratuite.

Ring Spotlight Cam Pro: una videocamera di sicurezza unica

Compatta e di facilissima installazione (soprattutto il modello che funziona tramite batteria ricaricabile), il dispositivo è dotato di sensore fotografico FHD, pronto a restituire immagini sempre nitide, complice il supporto all’HDR, anche di notte. L’audio bidirezionale ti consente di sentire quello che succede, ma anche di intervenire con la tua voce, tramite messaggi inviati dall’apposita applicazione per smartphone, grazie alla quale potrai gestire ogni aspetto della videocamera.

Modello Pro

Fra le sue funzionalità esclusive, c’è la rilevazione 3D dei movimenti, che copre un’area più ampia al momento di scorgere un movimento e non solo. Infatti, grazie alla combinazione con la modalità “vista dall’alto“, direttamente sul tuo smartphone potrai visionare una mappa, che ti consentirà di localizzare con precisione dove è avvenuto il movimento rilevato dalla camera. Una funzionalità difficile da trovare su altri modelli,

A completare il tutto, due interessanti feature hardware. Ci sono infatti dei potenti faretti integrati, regolabili e gestibili tramite app, che si illuminano quando sono rilevati movimenti. Ancora, c’è una sirena integrata (attivabile all’occorrenza) che può suonare su richiesta oppure al passaggio di qualcuno.

Insomma, una sola videocamera, tutta la sicurezza che ti serve. Non perdere l’occasione di accaparrarti in preordine l’eccellente Amazon Ring Spotlight Cam Pro. Scegli se preferisci il modello dotato di batteria ricaricabile (estraibile e sostituibile) oppure quello con collegamento a cavo, direttamente a una fonte di energia elettrica. Non c’è variazione di prezzo: costano entrambe 229,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, a partire dal 26 ottobre.

Modello Plus

Se desideri risparmiare qualcosa, puoi optare per il modello Plus. Altrettanto completo, è essenzialmente identico, a parte 3 feature. Infatti, manca il supporto all’HDR nei video e non ci sono né il rilevamento dei movimenti 3D né la vista dall’alto. Rimane comunque disponile il rilevamento “standard” dei movimenti, con la creazione di zone personalizzabili. Anche in questo caso, puoi effettuare il tuo preordine adesso a 199,99€, scegliendo fra il modello alimentato tramite batteria ricaricabile oppure a cavo. Spedizioni rapide e gratuite, a partire dal 26 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.