Ring Intercom rende smart il vecchio citofono: NOVITÀ in promo lancio (-62%)

Ring Intercom è finalmente ufficiale ed è disponibile in promo lancio anche su Amazon Italia. Un prodotto innovativo, che permetterà al vecchio citofono di diventare subito smart. Anche quelli degli appartamenti in condominio potranno essere resi intelligenti, abilitandoti a una piena gestione tramite applicazione per smartphone Android e iOS e non solo. Naturalmente, piena compatibilità anche con l’assistente vocale Alexa.

Ogni volta che qualcuno suonerà al tuo citofono, riceverai una notifica su smartphone o smart speaker (o display) e potrai interagire con l’interlocutore usando la voce, ma anche aprire il portone. Proprio come se fossi a casa, ma da qualsiasi angolo del mondo tu sia.

Un prodotto incredibile, che permette di ammodernare vecchie apparecchiature con poche banali operazioni di fai da te. Compatibile con un gran numero di citofoni tradizionali, basta verificare che anche il proprio lo sia prima di procedere all’acquisto. E, a proposito di questo, il momento del lancio è proprio il migliore per questo scopo. Infatti, puoi risparmiare il 62% sul prezzo pieno e portarlo a casa a 49,99€ invece di 129,99€. Salvo esaurimento anticipato delle scorte, ci sarà tempo fino al 27 aprile per approfittarne: completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Ring Intercom è ufficiale e in gran sconto su Amazon

Un prodotto rivoluzionario, che permette finalmente anche a chi vive in appartamento di avere un citofono smart. Da remoto, potrai sapere sempre che ti citofona e anche interagire con chi suona. Se lo desideri, puoi anche aprire il portone. Come anticipato, oltre che con lo smartphone, hai la piena gestione anche tramite l’assistente vocale Alexa.

Le funzionalità di questo concentrato di tecnologia non si fermano qui. Fra le possibilità offerte, ce ne sono 3 assolutamente da provare:

condivisione dell’accesso al dispositivo : puoi facilmente abilitare altri membri della famiglia, o coinquilini, all’utilizzo del sistema smart, che potranno utilizzare anche loro tramite i rispettivi smartphone;

: puoi facilmente abilitare altri membri della famiglia, o coinquilini, all’utilizzo del sistema smart, che potranno utilizzare anche loro tramite i rispettivi smartphone; accesso ospite pre approvato : invece di una vera e propria condivisione dell’accesso, puoi decidere di consentire a qualcuno che abitualmente si reca a casa tua di aprire il portone in autonomia. Puoi impostare una fascia oraria oppure lasciare loro la possibilità di farlo per 24 ore al giorno. Ovviamente, avranno solo modo di aprire il portone e non di interagire con Intercom;

: invece di una vera e propria condivisione dell’accesso, puoi decidere di consentire a qualcuno che abitualmente si reca a casa tua di aprire il portone in autonomia. Puoi impostare una fascia oraria oppure lasciare loro la possibilità di farlo per 24 ore al giorno. Ovviamente, avranno solo modo di aprire il portone e non di interagire con Intercom; verifica automatica delle consegne Amazon: se abilitata, questa funzionalità permetterà ai corrieri Amazon di accedere all’interno dello stabile per effettuare una consegna anche mentre non ci sei.

Naturalmente, come tutti i dispositivi Ring, anche Intercom è particolarmente attento alla privacy e alla sicurezza. La gestione dei dati e delle comunicazioni è effettuata in totale sicurezza e, direttamente dall’applicazione per smartphone, è possibile avere il pieno controllo delle impostazioni del dispositivo dedicate proprio alla privacy.

Jamie Siminoff, Founder and Chief Inventor di Ring, ha commentato così l’interessante novità:

“La tecnologia in casa deve evolversi per rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti e agli stili di vita frenetici di oggi, e siamo orgogliosi di continuare ad innovare in questo campo portando soluzioni facili da usare per i nostri clienti. Ring Intercom garantisce al cliente il pieno controllo, aumentando il livello di sicurezza riguardante gli accessi nello stabile per i residenti ed i visitatori, aggiungendo la praticità che i clienti Ring conoscono e amano. Potenziando le funzionalità del citofono esistente, i clienti non saranno più costretti a rimanere in casa ad attendere una consegna o a lasciare gli ospiti ad attendere il loro arrivo fuori sotto la pioggia quando non sono in casa.”

Come anticipato, c’è tempo fino al prossimo 27 aprile, salvo esaurimento anticipato delle scorte, per portare a casa il nuovo concentrato di tecnologia ottenendo uno sconto del 62% su Amazon. Rendi smart immediatamente il tuo vecchio citofono: completa l’ordine al volo per prenderlo a 49,99€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.