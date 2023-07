Ring Intercom a 34€, sconto BOMBA del 73%: vecchio citofono subito SMART

Ring Intercom, potente sistema per rendere smart anche il più vecchio dei citofoni, è in sconto del 73% su Amazon. Un promozione pazzesca, riservata però ai soli iscritti ai servizi Prime. Se anche tu non vedi l’ora di installarlo a casa, tutto quello che devi fare è:

spuntare il coupon in pagina;

mettere il prodotto nel carrello;

completare l’ordine.

In questo modo, non solo lo prendi a 34,99€ appena invece di 129,99€, ma lo ricevi anche con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata.

ATTENZIONE: sembra che il coupon non sia disponibile per tutti gli utenti, ma solo per alcuni. Ad ogni modo, anche in assenza dell’ulteriore riduzione del 10%, il prezzo rimanete comunque super appetibile, grazie al 63% di sconto, concesso a tutti. Se hai diritto al coupon, dovresti vedere la tua schermata come quella dell’immagine seguente.

Non conosci ancora il potenziale di questo sensazionale sistema? In breve, potrà rendere intelligente anche il più vecchio dei citofoni che hai in casa, anche se vivi in appartamento in condominio: non dovrai chiedere alcun permesso o modificare il sistema centrale. A essere modificata sarà la tua unità da interno. Dopo aver verificato la compatibilità, grazie a questo prodotto potrai:

rispondere al citofono dallo smartphone;

dallo smartphone; aprire il portone dallo smartphone;

il dallo smartphone; utilizzare i tuoi smart speaker con Alexa per interagire con il citofono;

per interagire con il citofono; utilizzare la gestione automatica delle consegne Amazon (feature comodissima);

delle Amazon (feature comodissima); inviare una chiave di accesso a tempo limitato – e valida solo in un determinato orario – per accogliere a casa tua parente e amici anche mentre non ci sei.

Va da sé che, finalmente, le interazioni potrai gestirle anche mentre non sei in casa! Insomma, un sistema geniale, economico e che si installa in totale autonomia, con semplici operazioni di fai da te.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e risparmia il 73% su Ring Intercom. Se sei cliente Prime, semplicemente spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine. Lo prendi a 34,99€ appena invece di 129,99€ e lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.